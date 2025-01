Odontoiatria, la nuova frontiera della terapia

Un recente studio italo-americano ha posto l’attenzione sulle importanti differenze di genere nella composizione batterica della placca dentale.

Lo studio

In futuro la cura del sorriso potrà essere declinata in modo diverso per uomini e donne: uno studio italo-americano ha infatti scoperto importanti differenze di genere nella composizione batterica della placca dentale, specialmente in presenza di parodontite e di fumo di sigaretta. I risultati, che potrebbero aprire la strada a diagnosi e terapie sempre più personalizzate, sono pubblicati sulla rivista Jci Insight dai ricercatori dell’Università dell’Aquila in collaborazione con quelli della Case Western Reserve University di Cleveland.

Le dichiarazioni

“Sappiamo che la flora batterica del cavo orale condiziona la salute della bocca, ma non solo: può avere un impatto sistemico su tutto l’organismo, influendo ad esempio sullo sviluppo di malattie cardiovascolari. Per questo i risultati dello studio potranno aiutarci a trovare marcatori per la diagnosi precoce e nuovi target terapeutici”, spiega Rita Del Pinto, prima autrice dello studio e professoressa associata di Medicina interna all’Università dell’Aquila. I ricercatori hanno analizzato dati relativi a 643 individui da sette studi internazionali utilizzando cinque diversi approcci statistici per scovare possibili differenze di genere nella tipologia di batteri che si trovano nella saliva e nella placca dentale (sia quella presente sulla superficie del dente sia quella sotto la mucosa gengivale, a più diretto contatto con il sistema immunitario). Lo studio è stato condotto mettendo a confronto individui di sesso maschile e femminile, sani o con parodontite, fumatori e non.

I risultati emersi

“Dai risultati è emerso che la composizione batterica della placca sottogengivale presenta differenze di genere che sono più marcate in caso di parodontite ma anche nei soggetti sani fumatori”, afferma Del Pinto. Incrociando questi dati con quelli ottenuti da un altro studio immunologico, “siamo arrivati a ipotizzare che le differenze microbiologiche tra uomini e donne potrebbero determinare una diversa attivazione del sistema immunitario – aggiunge la ricercatrice – con un impatto diverso sia sulla manifestazione clinica della parodontite che sulle condizioni generali dell’organismo”.

