A novembre il corso di aggiornamento amministrativo-canonico della Faci

Prenderà il via il prossimo 4 novembre il corso organizzato dalla Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia. Una serie di incontri di aggiornamento amministrativo e giuridico per parroci, sacerdoti, laici impegnati nell’amministrazione delle Parrocchie e delle Curie, nonché per tutti coloro che vi collaborano professionalmente.

Gli incontri

Il corso, diviso cinque moduli, si terrà via web e sarà organizzato con lezioni al mattino (dalle 9 alle 12), mentre il pomeriggio i relatori potranno rispondere alle domande dei partecipanti (dalle 15 alle 16.30). È previsto l’invio di dispense e di schemi al termine di ciascun incontro.

I docenti e i temi

La prima lezione prenderà il via il prossimo 4 novembre, sarà monsignor Antonio Interguglielmi – Presidente FACI – a introdurre il corso. Il dottor Federico Rossi approfondirà il tema: l’Ente ecclesiastico e la Parrocchia in particolare. Profili canonici, civili e amministrativi. Gli aspetti fiscali dell’ente ecclesiastico: IMU, TASI, IRES etc.

L’11 novembre don Giovanni Giove e don Paolo Lobiati, giudici del Tribunale Ecclesiastico, parleranno del matrimonio: elementi canonici base, la pratica matrimoniale e i casi particolari. Il processo di dichiarazione di nullità.

Il diritto penale canonico, profili generali; i delitti nel CIC e le modifiche introdotte dal nuovo libro VI del CIC: sarà questo il tema della lezione del 18 novembre che sarà tenuta da Giorgio Giovanelli, professore diritto canonico PUL, e da Alessia Gullo, avvocato della Rota Romana della Santa Sede.

Il 25 novembre, l’avvocato Alessia Gullo parlerà dei delitti riservati alla Santa Sede. Mentre il 2 dicembre, nell’ultima lezione del corso, il dottor Vittorio Spinelli e il dottor Massimo Monzio Compagnoni, affronteranno il tema del sostentamento, la previdenza e le pensione del clero.

Come iscriversi

Sarà possibile iscriversi al corso entro il 25 ottobre 2024. Tutte le informazioni per le iscrizioni e per il pagamento della quota sono disponibili sul sito www.faci.net.