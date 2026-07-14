“Neogranìa”: al via il progetto che rilancia biodiversità e filiera corta partendo dal grano

Un nuovo modo di produrre pane, valorizzando il territorio, la biodiversità e il legame diretto tra chi coltiva il grano e chi lo trasforma. È questa la filosofia di “Neogranìa”, il progetto promosso da Petra Molino Quaglia che punta a costruire una filiera corta e sostenibile, capace di rafforzare la resilienza agricola di fronte ai cambiamenti climatici. Attraverso l’adozione dei raccolti e l’impiego di popolazioni evolutive di grano, l’iniziativa coinvolge già undici regioni italiane.

Il progetto

Al via “Neogranìa”, progetto agricolo e culturale che ridefinisce il rapporto tra agricoltura, territorio e comunità con l’obiettivo di invertire la prospettiva tradizionale e non partire più dal pane come prodotto finito industriale, ma risalire dal pane alla campagna per fare in modo che la biodiversità non sia più un concetto astratto. È quanto proposto con il progetto ideato da Petra Molino Quaglia, azienda familiare di Santa Caterina d’Este -Padova. Dal punto di vista operativo “Neogranìa” – informa una nota – punta alla creazione di una rete virtuosa e senza intermediari che, attorno a un nuovo micro molino, accorcia drasticamente le distanze tra il campo e il consumatore finale, coinvolgendo agricoltori, panificatori e cuochi.

Le caratteristiche evidenziate

Attualmente – è segnalato – questa “community della biodiversità è già attiva e presente in undici regioni italiane”. “ll cuore operativo di Neogranìa – spiegano gli ideatori – risiede nel modello dell’adozione dei raccolti, una pratica nata concretamente nel 2018 dalla stretta collaborazione tra la famiglia Quaglia e Giuseppe Li Rosi, agricoltore a Raddusa (Catania) e custode della popolazione di grano Meb Furat. “Con il sistema indivuato il panificatore – aggiungono – non acquista semplicemente una farina, ma “adotta” un intero raccolto, legandosi direttamente a chi coltiva e accettando la variabilità naturale della materia prima”. Sotto il profilo concettuale “Neogranìa” – è ribadito infine – si oppone al modello della monovarietà: nei campi evolutivi di Neogranìa viene seminata una mescolanza di varietà diverse con ogni spiga che è geneticamente differente dall’altra e grazie alla selezione naturale, il grano si adatta progressivamente ai diversi climi e terreni in cui si trova, rafforzando la resilienza agricola“. “Ogni anno – è concluso – vengono rimescolati campioni provenienti da diverse aree italiane, permettendo alla popolazione di grano di evolversi continuamente e di reagire ai mutamenti ambientali e climatici in corso”.

Fonte Ansa