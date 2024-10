Naufragio nella Manica: morti diversi migranti tra cui un bimbo

Alcuni migranti, tra cui un bimbo di 3 o 4 anni, sono morti annegati mentre tentavano di attraversare la Manica su un gommone sovraffollato partito dalla Francia. I soccorritori francesi hanno salvato 14 persone e trasportato un ferito in elicottero all’ospedale di Boulogne. Il ministro dell’Interno francese, Bruno Retailleau, ha definito la tragedia “terribile” e ha ribadito l’impegno a combattere i trafficanti. Nel 2024, gli arrivi di migranti in Europa sono diminuiti del 30%, ma il numero di vittime nel Canale della Manica ha raggiunto livelli record.

Tragedia nella Manica: migranti, tra cui un bambino, perdono la vita

“Diversi migranti”, fra cui un bambino, hanno perso la vita nella notte, mentre tentavano di raggiungere le coste britanniche attraversando la Manica su un gommone sovraffollato partito dalla Francia. È quanto fanno sapere dalla prefettura marittima di Pas-de-Calais e dalla procura di Boulogne-sur-Mer. I soccorritori francesi, attirati da una chiamata di emergenza, hanno recuperato in mare 14 persone. Un ferito è stato portato in elicottero all’ospedale di Boulogne. “Tragedia terribile”, ha commentato su X il ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau.

Frontex: nel 2024 gli arrivi in Europa sono scesi del 30%

In un primo momento i soccorritori hanno raggiunto l’imbarcazione e trovato un solo migrante annegato, salvando dalle acque 14 persone, successivamente fatte salire sul rimorchiatore L’Abeille Normandie. Solo dopo il bilancio è stato aggiornato, non specificando il numero delle vittime ma annoverando tra loro anche un minore. Per il sito d’informazione La Voix du Nord si tratterebbe di un bambino di 3 o 4 anni, trovato senza vita in una canoa e non in mare.

80 persone soccorse nel Canale della Manica

Non si sarebbe trattato di un naufragio. Gli altri migranti avrebbero proseguito la loro rotta in direzione della costa meridionale inglese. “Un dramma terribile che deve rendere tutti noi consapevoli della tragedia che si sta consumando. I trafficanti hanno il sangue di queste persone sulle loro mani e il nostro governo intensificherà la lotta contro queste mafie che si arricchiscono organizzando questi passaggi della morte”, ha scritto su X il ministro dell’Interno Bruno Retailleau. Più di recente, nella notte tra il 14 e il 15 settembre, otto migranti erano morti nel naufragio di un’imbarcazione appena salpata dalle coste francesi. Il 3 settembre almeno altre dodici persone avevano perso la vita quando la loro imbarcazione era stata spezzata dalle onde. Il 2024 è l’anno con più vittime tra i migranti, da quando, nel 2018, è iniziata la traversata della Manica da parte di “piccole imbarcazioni”, come vengono indicati questi gommoni improvvisati.

