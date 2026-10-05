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Mostra “Italia Settanta” a Gorizia: incontro con Michelangelo Pistoletto

Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia, dov'è allestita l'esposizione "Italia Settanta", il pittore e scultore Michelangelo Pistoletto guida la visita alla sua opera “Le stanze – Padre, figlio, creatività”

Di redazione
A sinistra: la mostra. Foto gentilmente concessa da Studio ESSECI A destra: l'installazione di Michelangelo Pistoletto. Foto gentilmente concessa da Studio ESSECI

Incontro con il Maestro Michelangelo Pistoletto a Gorizia domenica 11 ottobre. La mostra “Italia Settanta. La creatività come antidoto”, in allestimento fino al 29 novembre Palazzo Attems Petzenstein, dove è esposta anche la sua opera “Le stanze – Padre, figlio, creatività”, ospita il pittore e scultore italiano in due momenti, il dialogo aperto al pubblico e la visita all’installazione con l’artista e la visita guidata all’esposizione.

L’opera

Domenica 11 ottobre la mostra “Italia Settanta. La creatività come antidoto” di Palazzo Attems Petzenstein, a Gorizia accoglie la visita di un grande Maestro italiano: Michelangelo Pistoletto. La mostra ospita la sua celebre “Le stanze – Padre, figlio, creatività”, un’installazione da vivere. Tre ambienti comunicanti che, con un gioco di riflessi, vanno incontro alla nostra percezione giocano sul rapporto e sulla presenza.

Il programma

Domenica 11 ottobre alle 16:30 Pistoletto incontra la stampa, alle 17 il secondo appuntamento con Michelli e Bassmaji e alle 18 la visita guidata. La mostra sarà aperta fino alle 20 e l’ingresso libero fino a esaurimento posti.

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