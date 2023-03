Michela Boldrini morta in Kenya, la turista italiana era rimasta ustionata dopo l'incendio al resort Watamu Barracuda Inn

È morta la turista italiana ricoverata in Kenya da 6 giorni dopo un incendio nel resort nel quale era in vacanza. Michela Boldrini, 39enne originaria della provincia di Bergamo, era ricoverata in Terapia Intensiva all’ospedale Aga Khan di Mombasa, ma a causa di complicazioni si è aggravata giorno dopo giorno.

L’incendio scaturito da un forno per le pizze

L’incendio sembra sia scaturito dal forno per le pizze di un ristorante lì vicino. Le fiamme, con il forte vento che soffiava verso sud-ovest, si sono propagate velocemente alle strutture del resort: i tetti costruiti con foglie di palme intrecciate hanno accelerato l’incendio. Tre i feriti, compresa la donna deceduta oggi. Gli altri due sono fuori pericolo.

Morta la turista italiana rimasta ustionata nell’incendio del resort in Kenya

Il resort Watamu Barracuda Inn, sito lungo una delle spiagge frequentate dai turisti italiani, aveva preso fuoco all’improvviso, con le fiamme aiutate dal forte vento e dalla vegetazione. La donna, originaria della provincia di Bergamo, era apparsa da subito in condizioni gravi.

Ricoverata in terapia intensiva, ha sviluppato complicazioni e si è aggravata giorno dopo giorno. La madre di Michela Boldrini – scrive il Messaggero – è atterrata poco fa nella città keniana, assistita dall’Ambasciata d’Italia che, attraverso il Consolato onorario, ha seguito fin dall’inizio la vicenda in contatto con le autorità locali. Sui social l’addio dei parenti e dei conoscenti della giovane donna.

Fonte: Ansa