Migliorare l’inclusione scolastica dei minori stranieri non accompagnati, garantendo un accesso tempestivo ai percorsi di istruzione e formazione e la loro continuità, così come rafforzando il coordinamento tra istituzioni, accoglienza e scuola. Lo propongono Unicef Italia e Fondazione ISMU ETS, che evidenziano come solo un minorenne non accompagnato su cinque frequenti percorsi scolastici con coetanei italiani e tre su cinque che hanno partecipato al sondaggio realizzato attraverso la piattaforma U-Report On The Move abbiano dichiarato di aver dovuto aspettare a lungo o di non aver avuto sufficienti informazioni prima di cominciarne uno.

I dati

In Italia, solo un minorenne straniero non accompagnato su cinque riesce a inserirsi in percorsi scolastici frequentati anche da coetanei italiani e finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. Il 55% frequenta esclusivamente corsi di lingua italiana, mentre il 6% resta escluso da qualsiasi attività formativa. È quanto emerge da una ricerca di Fondazione ISMU ETS, condotta tra il 2020 e il 2024 su un campione rappresentativo di 3.399 minorenni stranieri non accompagnati. Le difficoltà di accesso allo studio sono confermate anche da un recente sondaggio dell’UNICEF, realizzato attraverso la piattaforma U-Report On The Move, che ha coinvolto quasi 500 minorenni stranieri non accompagnati, giovani migranti e rifugiati: oltre un partecipante su tre ha dichiarato di non avere avuto abbastanza informazioni o di avere atteso a lungo prima di accedere a percorsi di istruzione o formazione. Tre partecipanti su cinque hanno scelto un percorso d’istruzione o formazione non in linea con i propri interessi, e tra questi più di uno su tre l’ha fatto per la necessità di iniziare un percorso di autonomia.

Gli obiettivi

Garantire un accesso tempestivo all’istruzione e alla formazione, rafforzare il coordinamento tra istituzioni, accoglienza, scuola e lavoro e assicurare continuità ai percorsi educativi sono alcune delle priorità al centro della conferenza “Il tempo delle opportunità: buone pratiche per il diritto allo studio dei minori stranieri non accompagnati”, organizzata il 26 novembre a Roma dall’UNICEF e da Fondazione ISMU ETS. L’incontro rappresenta una tappa essenziale del percorso di confronto avviato alla fine del 2024 attraverso tre Tavoli territoriali a Milano, Catania e Roma, che hanno coinvolto istituzioni locali, scuole, Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), strutture di accoglienza e organizzazioni del Terzo Settore. Tra le autorità presenti all’incontro, i rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno. All’evento hanno partecipato i rappresentanti dello Steering Group di U-Report On The Move, l’organo consultivo dell’UNICEF composto da giovani con background migratorio, che hanno condiviso le loro esperienze riportando anche le sfide dei loro coetanei al tavolo con le istituzioni.

Le raccomandazioni

Nel corso della conferenza, i partecipanti si sono confrontati sulle pratiche positive individuate nei territori, con l’obiettivo di promuovere un approccio non emergenziale all’inclusione scolastica e formativa dei/lle minorenni stranieri/e non accompagnati/e. Tra gli approcci più promettenti: il coordinamento tra gli attori sul territorio, l’attenzione a percorsi su misura per ogni minorenne, che accompagni nella fase di passaggio alla maggiore età e all’autonomia. Tra le principali raccomandazioni emerse dall’incontro, la necessità di rafforzare le reti territoriali, la formazione degli adulti di riferimento, il riconoscimento delle competenze pregresse dei ragazzi, il potenziamento dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e la disponibilità di servizi di mediazione linguistico-culturale e supporto psicosociale dedicati sia ai e alle persone di minore età con background migratorio oltre che alle figure adulte di riferimento.

Dell’Arciprete: “Scuola presidio di protezione e inclusione”

“Oggi in Italia quattro minorenni stranieri non accompagnati su cinque non si siedono mai in un’aula accanto a un coetaneo italiano. Imparano la lingua in corsi separati, o in alcuni casi restano fuori da tutto. E uno su quattro aspetta più di cinque mesi prima di poter iniziare a studiare: per un adolescente è un tempo lunghissimo, ed è proprio lì che si decide se riuscirà a costruire un futuro o se resterà ai margini. Intervenire in quel tempo delle opportunità è importantissimo. La scuola è il primo presidio di protezione e di inclusione sociale che abbiamo. È fondamentale garantire che ogni ragazzo o ragazza possa accedere a percorsi educativi di qualità senza interromperli a 18 anni, in una fase cruciale del loro percorso di inclusione”, dichiara Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore UNICEF in Italia.

Pasini: “Fondamentale per la crescita”

“Per i minorenni stranieri non accompagnati, l’accesso tempestivo a percorsi di istruzione e formazione non rappresenta soltanto un’opportunità di apprendimento, ma una condizione fondamentale per la crescita della persona, la costruzione dell’autonomia e la piena partecipazione alla vita sociale. La scuola e i contesti formativi sono luoghi in cui si acquisiscono competenze, ma anche spazi di relazione in cui confrontarsi quotidianamente con i propri coetanei, costruire legami e sviluppare un senso di appartenenza alla comunità. Per questo è essenziale promuovere percorsi inclusivi e continuativi, che consentano ai ragazzi e alle ragazze di condividere esperienze educative con i loro pari e di sviluppare pienamente le proprie potenzialità, senza che le fragilità del percorso migratorio si traducano in ostacoli permanenti alle opportunità di crescita”, dichiara Nicola Pasini, Segretario Generale di Fondazione ISMU ETS.