Minerali critici: la Corea del Sud si accorda coi leader africani

Durante un summit a Seul, la Corea del Sud e 48 nazioni africane hanno concordato di cooperare sulla supply chain di minerali critici. Il presidente Yoon Suk-yeol ha ospitato il vertice, adottando una dichiarazione congiunta per promuovere commercio, investimenti e sviluppo. Yoon ha annunciato un piano di assistenza allo sviluppo di 10 miliardi di dollari entro il 2030 e finanziamenti all’export di 14 miliardi per aumentare il commercio con l’Africa, attualmente pari all’1,9% del totale coreano.

Minerali critici: la Corea del Sud dialoga con l’Africa

La Corea del Sud e i Paesi africani hanno concordato di avviare un dialogo ad alto livello sull’espansione della cooperazione sulla supply chain di minerali critici, durante i lavori del summit dalle porte di Seul incentrato sul rafforzamento dei legami economici. Il presidente Yoon Suk-yeol ha ospitato la sessione principale del vertice Corea-Africa a cui hanno partecipato le delegazioni di 48 nazioni africane al Kintex di Ilsan. I leader hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla promozione del commercio e degli investimenti, della cooperazione nei minerali critici e dei progetti di sviluppo, insieme alla collaborazione sulla scena globale. Nel corso dei lavori è emersa la crescente importanza delle risorse minerarie per le industrie future, quali veicoli elettrici, batterie ed energie rinnovabili, concordando di avviare un dialogo a livello ministeriale.

Gli incontri bilaterali di Yooh coi leader africani

“Riconoscendo la leadership della Corea nelle industrie avanzate e l’importanza dell’Africa come regione significativa a livello globale di riserve minerali critiche, sottolineiamo la necessità di espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e la condivisione delle conoscenze, anche a livello ministeriale, per promuovere lo sviluppo delle industrie legate ai minerali critici”, ha riferito la dichiarazione. A tal proposito, Yoon ha annunciato il piano della Corea del Sud per espandere l’assistenza allo sviluppo fino a 10 miliardi di dollari entro il 2030 e i finanziamenti all’export a circa 14 miliardi per aiutare le aziende sudcoreane ad aumentare il commercio e gli investimenti in Africa. Attualmente, l’interscambio di Seul con l’Africa è pari solo all’1,9% del totale della nazione. A margine, Yoon ha tenuto bilaterali con i leader di Kenya, Madagascar, Liberia e Ghana: da venerdì ha incontrato 13 alti rappresentanti africani per la firma di più accordi per aprire la strada all’espansione di commercio, investimenti e cooperazione nei minerali critici, oltre che per la collaborazione tecnologica e l’esplorazione congiunta.

Fonte: Ansa