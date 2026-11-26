Il miele conquista sempre più spazio sulle tavole degli italiani, ma la produzione nazionale non riesce a tenere il passo con il fabbisogno interno. Un mercato che continua a mostrare segnali di vitalità, nonostante una lieve flessione registrata nei primi nove mesi del 2026. A pesare è soprattutto la limitata capacità produttiva, che rende necessario il ricorso alle importazioni. Una situazione che riguarda anche l’Europa, dove l’autosufficienza si ferma a circa il 63%.

Il dato

Il mercato del miele cresce, tanto che la sola produzione italiana non riesce a soddisfare le richieste e nemmeno quella europea. Nel 2025 il miele confezionato ha registrato nel canale retail una crescita di volume (+2,9% a 15.027 tonnellate) e di valore (+3,3% a 158 milioni di euro) per il 2026 dovrebbe confermare il trend. “Nei primi 9 mesi si registrano 10.280 tonnellate confezionate di miele (-2%) per un valore di oltre 110 milioni di euro (-0,6%)” spiega Unione italiana food.

Il consumo e le varietà diffuse

Il consumo di miele è diffuso tra il 49% degli italiani e “per sopperire alle carenze della produzione nazionale l’industria del confezionamento” ma nei primi sette mesi “grazie all’ottimo andamento della produzione nazionale, le importazioni di miele si sono ridotte del -21,73% a 10.984 tonnellate”. L’Italia, spiega Unione Italiana Food, si distingue per i mieli monoflorali, legati a specifici microclimi e territori come miele di acacia, di castagno, di agrumi, la melata (di bosco o abete) e mieli tipici (ad esempio il corbezzolo) “ma la produzione di miele italiano è lontana dal soddisfare il fabbisogno nazionale”. E anche nell’Unione europea “il grado di autosufficienza è di circa il 63%”. L’importazione si focalizza su Europa dell’Est (Ungheria, Romania, Bulgaria, Ucraina e Moldavia) e America Latina (Argentina, Messico, Brasile).

Fonte Ansa