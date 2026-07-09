Meteo: in arrivo temporali e grandinate su diverse regioni

L’Italia resta stretta nella morsa del caldo, ma l’atmosfera sempre più instabile favorirà la formazione di temporali localmente intensi. Nelle prossime ore i fenomeni interesseranno soprattutto i rilievi del Centro e del Sud, mentre da domani coinvolgeranno anche parte del Nord e della Pianura Padana. Nonostante la presenza dell’anticiclone, il contrasto tra l’aria rovente e correnti più fresche in quota potrà generare nubifragi, forti raffiche di vento e locali grandinate in diverse aree del Paese.

Le previsioni

Nelle prossime ore il panorama meteorologico sarà ancora una volta caratterizzato dallo sviluppo di improvvisi temporali, soprattutto sui rilievi del Centro e del Sud. Da domani, inoltre, i temporali si estenderanno anche ad alcuni tratti di pianura del Nord. Insomma, il quadro meteorologico generale non presenterà particolari cambiamenti. Da un lato avremo un robusto e caldo anticiclone che continuerà ad avvolgere l’intero bacino del Mediterraneo; dall’altro, però, il caldo intenso e l’afa favoriranno una moderata attività temporalesca, alimentata proprio dall’elevata energia accumulata a causa delle alte temperature. Rischio temporali sui rilievi del Centro-Sud. Dopo una mattinata all’insegna della stabilità atmosferica e di un clima già piuttosto caldo, nel pomeriggio i rilievi si trasformeranno in un vero e proprio campo di battaglia. La forte calura tenderà infatti a risalire verso gli strati più alti dell’atmosfera, entrando in contrasto con masse d’aria più fresca. Si creerà così un mix esplosivo, ideale per la formazione di improvvisi temporali, che potranno risultare anche di forte intensità. Le aree maggiormente esposte saranno i rilievi del Centro e del Sud, dove entro la serata alcuni rovesci o temporali potranno sconfinare anche nei fondi valle, raggiungendo localmente le pianure limitrofe. Sul resto del Paese, invece, il tempo si manterrà più stabile e soleggiato, con il caldo ancora protagonista e temperature che continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo.

Il dettaglio

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: oggi con Temporali su 5 regioni Da domani temporali anche in val Padana. Inoltre, quando l’alta pressione perderà leggermente vigore sulle regioni settentrionali, favorendo un’intensificazione dell’attività temporalesca. I primi fenomeni interesseranno i rilievi alpini e prealpini per poi estendersi, nel corso della giornata, anche ad alcuni settori della val Padana, in particolare tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Anche in questo caso i temporali potranno risultare di forte intensità, accompagnati da improvvise raffiche di vento, nubifragi e locali grandinate. Sarà questo il preludio ad un inizio di weekend sotto il segno del tempo incerto al Nord, ma con l’alta pressione già pronta a ricucire il piccolo strappo.

Fonte Ansa