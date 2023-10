Maxi sbarco a Lampedusa nella notte, approdate 347 persone

Maxi sbarco a Lampedusa dove, durante la notte, è approdato un peschereccio di 25 metri con 347 migranti a bordo. Ora, sono 356 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Da mercoledì 22 novembre, nell’Aula della Camera, ci sarà la discussione generale del Decreto immigrazione.

Migranti: maxi sbarco a Lampedusa, approdati in 347

Maxi sbarco a Lampedusa dove, durante la notte, è approdato un peschereccio di 25 metri con 347 migranti a bordo, tra cui due donne. A soccorrere la carretta, salpata da Zouara in Libia, sono state due motovedette della Capitaneria di porto e una della Guardia di finanza. A bordo del peschereccio bengalesi, egiziani, pakistani e siriani. Tutti hanno riferito d’aver pagato da 4 mila a 8 mila euro per la traversata.

Migranti: 356 profughi nell’hotspot di Lampedusa

Sono 356, dopo il maxi sbarco della notte, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Nella struttura di contrada Imbriacola, ieri sera, dopo il trasferimento di 210 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle, erano rimasti appena 9 ospiti. Al momento sono in corso le procedure di identificazione dei nuovi arrivati, in attesa che la Prefettura di Agrigento disponga eventuali nuovi spostamenti.

Dl migranti dal 22 novembre in Aula alla Camera

A partire da mercoledì 22 novembre, nell’Aula della Camera, ci sarà la discussione generale del Decreto immigrazione. Il testo, da inviare al Senato, dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 4 dicembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Fonte: Ansa