Notte da incubo in Emilia-Romagna dove il maltempo ha portato alla piena e all’esondazione di alcuni fiumi nel Ravennate che hanno allagato diverse zone abitate. Il fiume Serio è esondato a Castel Bolognese allagando le zone residenziali. Faenza è alluvionata: hanno esondato i fiumi Marzeno e Lamone. Oltre mille gli sfollati: 800 persone sono state evacuate nel ravennate, altre 165 nel bolognese.

Maltempo in Emilia Romagna, 800 sfollati

A Castel Bolognese l’acqua ha raggiunto il centro città, ma anche a Forlì e in altri Comuni dell’Emilia Romagna a ridosso dei fiumi in piena dopo le forti piogge l’acqua ha superato gli argini. Il Prefetto di Ravenna ha fatto sapere che 800 persone sono state sfollate e si sono rifugiate in vari centri di accoglienza messi a disposizione. I sindaci della zona hanno diramato appelli alla popolazione raccomandando di restare ai piani alti, evitare i seminterrati e i garage, evitare di spostarsi se non in caso di estrema necessità e di seguire le indicazioni di vigili del fuoco e protezione civile lasciando, se necessario, le abitazioni a rischio. “Il fiume ha esondato e stiamo monitorando la situazione con attenzione. L’acqua è in arrivo verso il centro di Castel Bolognese, ma tutte le misure necessarie sono state messe in atto per proteggere i cittadini – scrive su facebook il sindaco Luca Della Godenza. In un video, il Sindaco spiega la gravità della situazione sottolineandone l’imprevedibilità e fornisce indicazioni utili per la sicurezza di tutti invitando a rivolgersi in caso di bisogno ai numeri di emergenza 115, 112 o 118.

Inondato Castel Bolognese, oltre mille sfollati in E-R

Il fiume Serio è esondato a Castel Bolognese (Ravenna) e l’acqua ha raggiunto il centro città, e in tutta la regione Emilia-Romagna sono ormai oltre un migliaio gli sfollati dopo il drastico peggioramento del maltempo con la pioggia che non accenna a diminuire e i fiumi in piena. Oltre alle 800 persone evacuate nel ravennate, altre 165 sono state sfollate nel bolognese e per tutti la notte sta trascorrendo nei centri di accoglienza messi a disposizione da Comuni e prefetture. Appelli sono stati diffusi con gli altoparlanti e i sindaci continuano a diramare appelli via facebook alla popolazione, invitata a restare ai piani alti. Oggi scuole chiuse nelle quattro province emiliano-romagnole interessate dall’allerta rossa: Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna.

Faenza alluvionata, esondano i fiumi Marzeno e Lamone

Le acque dei fiumi Marzeno e Lamone sono tracimate a monte di Faenza e hanno invaso le strade della cittadina. Allagato il quartiere Borgo, la zona rossa delle due precedenti alluvioni del 2023, e non solo. Emilia Romagna meteo pubblica su facebook le immagini delle strade invase da acqua e fango.

Cesenatico: “Aperte le porte Vinciane per far defluire le acque”

A seguito del “miglioramento delle condizioni meteo marine e al fine di contribuire a far defluire le acque dei canali interni abbiamo appena provveduto a riaprire le porte Vinciane”. E’ quanto scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. “Le previsioni indicano ancora pioggia abbondante fino alle 14 del pomeriggio odierno – osserva -: la situazione dei canali interni è ancora in fase di monitoraggio. In due giorni sono stati 200 i millimetri di pioggia accumulati”. Quindi, conclude Gozzoli, “si raccomanda attenzione: molte strade presentano importanti quantità d’acqua in accumulo e i canali sono tutti carichi di acqua”. Le cosiddette porte vinciane sono uno sbarramento mobile ad altezza fissa che sfrutta la variazione di livello del corso d’acqua. Sono dette ‘vinciane’ perché si presume che siano state inventate da Leonardo Da Vinci.

Fonte: Ansa