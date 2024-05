Maltempo a Milano: Lambro e Seveso sotto osservazione speciale

Forti piogge hanno colpito Milano tanto da aver costretto il comune a chiudere delle strade per la viabilità a rischio. I fiumi Lambro e Seveso sono osservati speciali: il Lambro ha già raggiunto livelli molto alti. Per il Seveso sono state attivate a le vasche di contenimento.

A Milano fiume Lambro a livelli moto alti per intensa pioggia

Il fiume Lambro ha livelli molto alti a causa della pioggia insistente da ieri sera e ciò ha causato un ‘rigurgito’ del corso d’acqua con fuoriuscite nel quartiere di Pontelambro, alla porte di Milano. L’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli ha spiegato che sul posto sono state inviate squadre di MM, Protezione civile e Polizia Locale. Sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia per il maltempo, soprattutto per la caduta di alberi e tetti pericolanti. Deviate anche alcune linee dei trasporti pubblici nel capoluogo lombardo.

Forte pioggia su Milano, attiva vasca per contenimento Seveso

E’ entrata in funzione alle 6 e 30 la vasca che protegge da eventuali esondazioni del fiume Seveso i quartieri Niguarda, Pratocentario e Isola di Milano a causa della pioggia intensa che cade ininterrottamente da ieri sera sul capoluogo lombardo I livelli del fiume, spiega l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, “sono aumentati con le piogge di stanotte”.

Ancora una volta quest’opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città, sono molto alti anche i livelli del Lambro che sono a 2 metri e 50. Ieri sera abbiamo evacuato le comunità (ve ne sono alcune di solidarietà n.d.r.) in modo tale da non aver problemi”, ha proseguito. L’assessore Granelli consiglia “massima prudenza” in quanto “il maltempo proseguirà pe tutta la mattinata”. Allo stato risulta allagato il cavalcavia Pompeo Leoni, nella zona sud della città, dove sta intervenendo personale della MM, oltre alla Polizia locale. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone a bordo di un’auto.

A Milano per il maltempo deviate alcune linee di bus e tram

A Milano il maltempo ha causato modifiche nel percorso di alcune linee di tram e bus. A causa dell’allagamento di alcuni scambi, il tram 9 è sostituito da bus fra la Stazione Centrale e via Vittorio Veneto mentre è stato risolto il problema sulla linea 2 dove, sempre per scambi allagati, la circolazione era interrotta nel lungo tratto fra piazza 6 Febbraio, nella zona di Citylife, e Duomo A causa dell’allagamento di via Vittorini, alla periferia Est, hanno percorso limitato i bus 45, 66 e 88. E sono rallentati i tram 19 e 33, dopo che la circolazione era state interrotte per la caduta di un ramo sulla linea aerea.

Fonte: Ansa