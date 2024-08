Maltempo: madre e figlio dispersi nel Casertano

Il veicolo investito da una frana è stato ritrovato in una scarpata, ma non le due persone, probabilmente sbalzate all'esterno dell'abitacolo

Non si sono mai interrotte da martedì pomeriggio 27 agosto le ricerche di una donna di 74 anni e del figlio dispersi dopo essere stati travolti da una frana staccatosi dalla collina che sovrasta la frazione di Talanico, nel Casertano, a causa del maltempo e delle forti piogge che hanno investito la regione.

Frana nel Casertano, proseguono ricerche madre e figlio dispersi

Sono andate avanti per tutta la notte e sono tuttora in corso a Talanico, frazione del comune casertano di San Felice a Cancello, le ricerche da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri con l’uso di cani molecolari, delle due persone, una donna di 74 anni e il figlio di 42, dispersi da ieri pomeriggio dopo essere stati travolti con il loro mezzo tre ruote, un’Apecar, dal fiume di fango e detriti staccatosi dalla collina che sovrasta la frazione. Il veicolo è stato ritrovato già stanotte in una scarpata, ma non le due persone, probabilmente sbalzate all’esterno dell’abitacolo.

I danni provocati dal maltempo

I danni registrati sul territorio sono ingenti. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati anche il nucleo dei vigili del fuoco ‘Gos’, specializzato nei mezzi movimento terra, il nucleo ‘Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto’, il nucleo ‘Speleo alpino fluviale’ ed il nucleo ‘Topografia applicata al soccorso’, specializzato nelle ricerche di persone disperse. A Talanico è stato inoltre istituito un posto avanzato di comando e sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco – due provengono dalla sede centrale del comando, e tre dai distaccamenti di Aversa, di Marcianise e di Piedimonte Matese.

