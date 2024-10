A causa delle piogge incessanti nel Ravennate, il fiume Lamone ha rotto gli argini a Traversara, frazione di Bagnacavallo (Ravenna), nello stesso punto in cui era avvenuta la rotta lo scorso 19 settembre quando la frazione era finita sott’acqua. L’acqua ha allagato i campi, e la cittadina era stata già evacuata preventivamente dopo un’allerta rossa. Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha confermato che i lavori per riparare la falla sono in corso e ha invitato i residenti a evacuare i piani terra e spostarsi ai piani alti. La situazione nel comune di Ravenna resta monitorata e sotto controllo.

Maltempo: il fiume Lamone ha di nuovo rotto gli argini a Traversara

Nella notte il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, frazione di Bagnacavallo (Ravenna), nello stesso punto della rotta del 19 settembre quando il paese era stato completamente allagato. L’acqua attualmente ha invaso i campi. La frazione era stata evacuata precauzionalmente nel pomeriggio, dopo l’allerta rossa. Il Comune ha avvisato che in alcune ulteriori strade devono essere evacuati i piani terra e rialzati. Ieri sera la situazione della piena sembrava sotto controllo ma era stata mantenuta l’evacuazione proprio per la fragilità dovuta alla precedente alluvione. Nel dettaglio, scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele de Pascale, “il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara nello stesso punto della rotta del 19 settembre. I mezzi di cantiere sono al lavoro e il Comune di Bagnacavallo ricorda che la frazione di Traversara deve restare evacuata come da ordinanza, chiedendo ai residenti delle vie Cogollo, Longanesi, Cocchi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova di portarsi immediatamente ai piani alti evacuando i piani terra, interrati, seminterrati e rialzati”. Invece, chiosa de Pascale, “per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna la situazione rimane monitorata e al momento sotto controllo”.

Fonte: Ansa