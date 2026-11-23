Con l’arrivo dell’inverno e delle prime nevicate sulle cime alpine, Bolzano e le vicine località sciistiche si preparano a vivere settimane ricche di atmosfera, tradizione e sport. Il capoluogo altoatesino rinnova il suo appuntamento più atteso con luci, artigianato locale e momenti dedicati alla comunità, mentre i comprensori vicini danno il via alle discese sulla neve. Un intreccio di eventi culturali, iniziative solidali e proposte outdoor che segna l’inizio ufficiale della stagione fredda tra città e montagna.

L’inaugurazione del Christkindlmarkt e l’Albero dei Desideri

Scatta l’ora a Bolzano giovedì 26 novembre, alle ore 17, dell’accensione delle 1300 luci del grande Albero dei Desideri, dell’inaugurazione del Christkindlmarkt, il tradizionale Mercatino di Natale della capitale delle Dolomiti.

Novità della 35ª edizione e casette in centro

Il mercatino di Natale di Bolzano, organizzato dalla locale Azienda di Soggiorno e Turismo presieduta da Massimo Baratto e diretta da Roberta Agosti, il più antico d’Italia, che quest’anno festeggia la sua 35ª edizione. Tra le novità: lo speciale timbro postale commemorativo dei 35 anni e il nuovo contest fotografico sui canali social dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, che attraverso una giuria di esperti selezionerà e premierà le tre migliori fotografie natalizie. Quest’anno saranno 120 le casette di legno in piazza Walther e in viale della Stazione che ospiteranno l’artigianato e l’enogastronomia altoatesina.

Mercatino Solidale, visite guidate e stagione sciistica Latemar Dolomites

Inoltre confermato il Mercatino Solidale in piazza del Grano. dedicato ai manufatti realizzati dalle associazioni cittadine che sostengono e valorizzano le persone in situazioni di vulnerabilità. In programma visite guidate organizzate dall’Azienda di Soggiorno e Turismo, che condurranno gli ospiti a visitare numerosi luoghi della città che non manca di sorprendere il turista più attento. Il mercatino di Bolzano è stato presentato in una conferenza stampa a Milano con la presentazione della nuova stagione invernale del comprensorio sciistico Latemar Dolomites (Obereggen in Alto Adige a 20 minuti da Bolzano, Pampeago e Predazzo in Trentino), uno degli sponsor del mercatino di Bolzano. E’ intervenuto a Milano Thomas Ondertoller, responsabile comunicazione e marketing della società impianti Obereggen Latemar Spa. Attesa per gli appassionati della neve, dopo le abbondanti nevicate di giovedì 19 novembre per la nuova stagione. Obereggen sarà la prima stazione sciistica del carosello internazionale del Dolomiti Superski ad aprire i cancelletti: alle ore 8,30 di venerdì 27 novembre con la possibilità, in serata, anche della prima sciata notturna dalle ore 19 alle ore 22; sabato 28 novembre aprirà Pampeago, a seguire Predazzo. La stagione invernale terminerà il 4 aprile 2027. Non solo. In occasione del decennale del rifugio Oberholz inaugurato nel 2016, la società impianti Obereggen Latemar Spa ha organizzato in collaborazione con la galleria Deodato Arte, la mostra “Andy Warhol a 2.096 metri” in programma dal 13 al 27 marzo 2027.

Fonte Ansa