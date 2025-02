Locatelli: “Puntare sul valore di ogni persona”

A Treviso si è tenuto il convegno “Autismo il valore di ogni persona” alla presenza del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

Le dichiarazioni

“Oggi in Veneto, a Treviso, in un contesto fortemente innovativo, e che è un modello per tutto il territorio nazionale, si è svolto un importante momento di confronto sul tema della valorizzazione delle persone, delle buone pratiche e dell’approccio ai sostegni sviluppato dal territorio. Abbiamo parlato di autismo, di Progetto di vita, di caregiver e di riforma della disabilità. È indispensabile ribaltare il paradigma, non solo mettendo al centro la persona ma investendo sulle potenzialità̀ e non osservando i limiti, valorizzando i talenti e le competenze di ogni persona”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli a margine del convegno “Autismo: il valore di ogni persona”, al Museo Santa Caterina a Treviso.

Il Progetto di vita

“Il decreto 62 del 2024 e, in particolare il Progetto di vita, è l’occasione che abbiamo adesso per attuare questo cambiamento profondo, nella consapevolezza che insieme possiamo fare di più e che da soli non andiamo lontano. Siamo tutti coinvolti in questo percorso che è un salto di qualità per le nostre comunità e per tutto il Paese – ha sottolineato -. La riforma va avanti e non si ferma. Entra in vigore in modo progressivo per evitare il fallimento e per accompagnare al cambiamento radicale di approccio tutti coloro che si occupano della presa in carico della persona con disabilità. Ho voluto la sperimentazione proprio per garantire la possibilità̀ di miglioramento e superamento delle criticità anche in corso di attuazione e così stiamo procedendo e non ho nessuna intenzione di fermarmi. Il percorso che stiamo tracciando è una risposta concreta e attesa da molto tempo, è epocale il fatto di obbligare i referenti del mondo sociale a cooperare con il mondo sanitario, devono sviluppare risposte condivise su bisogni specifici. Proseguiremo in maniera intelligente, programmata e convinta per trasmettere un metodo e non lasciare nulla al caso”.

Gli interventi

All’evento, organizzato dal Ministero per le Disabilità, hanno portato i saluti istituzionali: Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato per la Salute; Manuela Lanzarin, Assessore Sanità, Servizi sociali, Programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto; Mario Conte, Sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto. Sono poi seguiti gli interventi di: Vincenzo Falabella, Presidente FISH; Nazaro Pagano, Presidente FAND; Stefania Ruggiero ANGSA Treviso; Graziella Lazzari Peroni ANFFAS Veneto; Ruggero Mason, Presidente Gruppo Asperger ONLUS. Sono intervenuti successivamente: Paolo Bandiera, Esperto nell’ambito dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità su “Il progetto di vita”; Roberto Keller, Responsabile Centro Regionale Piemonte Disturbo Spettro Autistico in età adulta, Dipartimento Salute Mentale ASL Città di Torino sul tema “Abilitare in ambienti naturali: dal cammino alla vela”; Leonardo Zoccante, Direttore UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori – Distr. 1-2 Azienda ULSS 9 Scaligera su “Autismo ed arte connettiva”; Massimo Molteni, Direttore Sanitario Centrale dell’Associazione La Nostra Famiglia – IRCCS E. Medea su “La neurodiversità”; Paolo Moderato, Prof. emerito di Psicologia, Presidente IESCUM, Italian Chapter ABA International sul tema “Autismo: oltre gli interventi precoci”; Pierangelo Spano, Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto con un intervento “Disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettive scenari della programmazione integrata e ruolo della Regione dopo l’approvazione del d.lgs. n. 62/24”; Michela Gatta, Direttore UOC di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedale-Università di Padova “Oltre quello che è visibile. Esperienze in Neuropsichiatria Infantile ospedaliera”. Nel corso del convegno hanno portato la loro testimonianza Francesco Maria Chiodaroli e Diego Blanchetti per Fondazione Danelli, Mario Paganessi presidente della Fondazione Oltre il labirinto, Cristina Franzin per Sport Life Montebelluna, Monica Rigotti, Presidente della Cooperativa Sociale MIND the KIDS e Chiara Cesaro, Psicologa, Supervisore ABA; Eleonora Bedin, Direttrice del Centro Autismo per l’Infanzia e di Villa Berta di Padova per l’associazione Viviautismo Odv, e Marco Caverzan e Luciano Morello per l’associazione Oltre Onlus