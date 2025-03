Locatelli: “Papa Francesco: punto di riferimento per tante persone in difficoltà”

In occasione del dodicesimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco, il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha voluto affidare a Facebook un messaggio di auguri e di pronta guarigione per il Pontefice, dal 14 febbraio ricoverato al Policlinico Gemelli.

Il post del ministro Locatelli

“Papa Francesco con il suo messaggio di vicinanza, solidarietà e attenzione è il punto di riferimento in particolare per tante persone in difficoltà – ha scritto il Ministro Locatelli su Facebook -. Con la mia preghiera auguro a lui una pronta guarigione e a tutta la comunità di essere sempre più uniti nella speranza, per superare insieme ogni difficoltà che questo tempo ci pone”.