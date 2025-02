Locatelli: “Orientarsi verso un approccio che metta al centro la persona”

A San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, il Ministro della Disabilità ha partecipato alla presentazione del servizio D.A.M.A.

La presentazione

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha partecipato questa mattina all’Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia alla presentazione del servizio D.A.M.A. (Disabled Advance Medical Assistance), un’iniziativa importante nell’ambito della cura e assistenza alle persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Le dichiarazioni

“C’è ancora molto da fare nella presa in carico e nella cura ospedaliera delle persone con disabilità, ma siamo sulla strada giusta e stiamo facendo progressi significativi. Il sistema D.A.M.A. – ha dichiarato il Ministro Locatelli – rappresenta un modello innovativo che merita di essere esteso e portato all’attenzione di tutti e questo progetto è un esempio concreto di come si possa offrire un supporto adeguato alle persone con disabilità”. “La vera sfida – ha spiegato il Ministro – è quella di lavorare insieme per superare una visione puramente assistenziale e orientarsi verso un approccio che metta al centro la persona e le sue esigenze. Complimenti all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, che conosco molto bene, e grazie al Direttore generale Luca Filippo Maria Stucchi, al direttore Socio Sanitario Maurizio Morlotti, e alla direzione amministrativa e sanitaria per aver reso possibile il progetto. Grazie al dottor Filippo Ghelma che coordina la rete D.A.M.A. nazionale e che ha accompagnato il team di San Fermo della Battaglia in questo importante percorso di realizzazione. Grazie di cuore a tutto il personale sanitario e amministrativo, a chi farà parte del nucleo D.A.M.A. e a chi lavora ogni giorno al servizio dei cittadini con cuore e passione. È fondamentale che ogni realtà sanitaria e socio sanitaria adotti protocolli mirati, sburocratizzi le procedure e sia sempre più un riferimento qualificato e sicuro per le persone con disabilità e le famiglie”.