Locatelli: “Ogni persona ha diritto di vivere con dignità”

Nella giornata di oggi, presso l’Ospedale di Pescara, Ministro per le Disabilità ha partecipato all’inaugurazione de “L’Isola dei Delfini di Noemi”, il rinnovato reparto di sub intensiva pediatrica.

Le parole di Alessandra Locatelli

Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione de “L’Isola dei Delfini di Noemi“, il rinnovato reparto di sub intensiva pediatrica dell’Ospedale di Pescara. Ringrazio l’Asl Pescara, l’ospedale e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. In particolare, ringrazio Noemi per la sua forza d’animo, l’energia e la grande capacità artistica che ha saputo esprimere anche attraverso i tanti disegni che ha realizzato. Ringrazio Andrea Sciarretta, Presidente dell’associazione “Progetto Noemi” e i genitori di Andrea per la loro straordinaria forza. Ogni persona ha diritto di vivere con dignità anche nel percorso di cura ospedaliera.