Locatelli: “Le associazioni e i volontari sono un pilastro per l’inclusione”

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, partecipando ad un evento pubblico dal titolo “Insieme per una comunità inclusiva e sostenibile” ha rimarcato il valore dell’associazionismo e del volontariato al fine di favorire l’inclusione.

L’incontro

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha partecipato nella serata di ieri a un incontro pubblico con le associazioni del territorio, organizzato da Cantu Pills, al Salone dei Convegni in Piazza Marconi. L’evento, dal titolo “Insieme per una comunità inclusiva e sostenibile”, ha visto la partecipazione di volontari e rappresentanti delle associazioni che quotidianamente supportano le persone con disabilità e le loro famiglie.

Le parole del ministro Locatelli

“Ringrazio di cuore Cantu Pills per l’organizzazione, Il Sindaco di Cantù Alice Galbiati, tutta l’Amministrazione Comunale e in particolare Aurora Lussana per aver sapientemente moderato l’incontro e Maurizio Facchini per aver contribuito in modo determinante all’ideazione. Ma soprattutto ringrazio le associazioni che operano sul territorio. È un vero orgoglio per me essere qui e vedere quante realtà locali, attraverso il loro impegno, siano diventate un patrimonio unico e fondamentale per le nostre comunità. Le associazioni e i volontari – ha dichiarato il Ministro – svolgono un ruolo essenziale nell’aiutare le persone con disabilità e sono un pilastro imprescindibile per l’inclusione e per la costruzione di una società che può davvero contribuire a fare la differenza”.

Le sfide per l’inclusione

“Queste realtà sono fondamentali per l’attuazione del Progetto di vita e per il Dopo di Noi – ha proseguito –. Dobbiamo potenziare i servizi e lavorare insieme, in modo coordinato, per affrontare le tante sfide che ci aspettano, a partire dalla riforma della disabilità che stiamo attuando e che introduce un nuovo sguardo, vedendo in ogni persona le potenzialità e non i limiti. Il passaggio dall’assistenzialismo alla valorizzazione di ogni persona – ha concluso Locatelli – è la vera sfida per non lasciare indietro nessuno”.

I partecipanti

All’incontro hanno partecipato diverse associazioni e realtà del territorio, tra cui l’Azienda Speciale Consortile Galliano, rappresentata da Gianpaolo Folcio (Direttore), l’Associazione EOS familiari utenti Centri Diurni Disabili, rappresentata da Alberto Frigerio (Presidente), Il Gabbiano, rappresentato da Luigi Colzani (Presidente), ABILITIAMO – CASCINA CRISTINA, rappresentata da Annalisa Martinelli (Presidente), In Cammino rappresentata da Giorgio Colombo (Presidente), Down. Verso Famiglie e Persone con S.D.D., rappresentata da Vilma Faverio (Presidente), Noi genitori di Erba, rappresentata da Giorgio Colombo (Consigliere CDA), LA NOSTRA FAMIGLIA di Bosisio Parini rappresentata da Francesca Pedretti (Direttore), NOI GENITORI LA NOSTRA FAMIGLIA rappresentata da Daniela Maroni (Presidente), AFA – Famiglie Audiolesi, rappresentata da Riccardo Luini (Vice Presidente), Nazionale Italiana Trapiantati, rappresentata da Filippo Cannizzaro (Segretario), l’AIDO, rappresentata da Sergio Cattaneo (Presidente), Fondazione Eleonora e Lidia, rappresentata da Angelo Carpani (Presidente), Briantea84, rappresentata da Silvia Galimberti (Direttore) e Cometa, rappresentata da Alessandro Mele (Direttore).