Locatelli: “Il Codice Braille ha aperto le porte dell’autonomia a milioni di persone”

La Giornata Nazionale del Braille, celebrata il 21 febbraio, è un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo sistema di scrittura e lettura tattile, ideato da Louis Braille nel 1824. Il Braille rappresenta uno strumento fondamentale di inclusione per le persone non vedenti e ipovedenti, consentendo loro di accedere all’informazione e alla cultura. La giornata mira a promuovere la conoscenza di questo codice, a supportare l’autonomia dei disabili visivi e a rafforzare l’impegno verso una società̀ più̀ equa e accessibile per tutti. Il Braille continua a essere un pilastro nell’integrazione e nella partecipazione sociale. Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in questa giornata, ne ha rimarcato l’importanza.

Le parole del Ministro Locatelli

Oggi, nella Giornata Nazionale del Braille, voglio ribadire l’importanza di questo straordinario codice che ha aperto le porte della conoscenza e dell’autonomia a milioni di persone cieche e ipovedenti nel nostro Paese. Grazie agli amici di UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Catanzaro per il bellissimo quadro realizzato a mano, che rappresenta l’alfabeto Braille. Un simbolo di inclusione e accessibilità che terrò con orgoglio nel mio ufficio.