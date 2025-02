Locatelli: “Garantire il diritto alla salute di ogni persona”

In occasione della Giornata Internazionale delle Malattie Rare, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha posto l’attenzione sul valore della ricerca.

Le dichiarazioni

Oggi è la Giornata Internazionale delle Malattie Rare, un’occasione per ribadire l’importanza della ricerca, del diritto alla salute per ogni persona anche dal punto di vista del benessere sociale e di un percorso umanizzato di cura e presa in carico dignitosa anche nelle situazioni più complesse e nei contesti domiciliari e ospedalieri.

L’importanza della ricerca

È importante continuare a investire nella ricerca scientifica per garantire il riconoscimento delle malattie rare e il giusto supporto alle cure. Grazie di cuore a tutte le associazioni, alle famiglie e alle persone che sono in prima linea, grazie ai ricercatori, ai medici e a tutti coloro che sono attenti ai bisogni degli altri. Insieme possiamo fare sempre di più e meglio!