Libertà religiosa, la Consulta Italiana ricevuta al ministero degli Affari Esteri

L’incontro

Nella giornata di martedì 11 febbraio, una delegazione della Consulta italiana per la Libertà di Religione o di Credo ha incontrato presso il Ministero degli Affari Esteri l’Ambasciatore Francesco Genuardi, Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Vice Capo di Gabinetto Francesco Santillo. La delegazione era accompagnata dall’Inviato Speciale per la libertà religiosa del governo italiano, Davide Dionisi. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per condividere le iniziative della Consulta in programma per il 2025 e fare il punto sulle attività svolte fino ad oggi, a pochi mesi dalla presentazione ufficiale avvenuta nell’ambito del G7 di Pescara per iniziativa del Ministro Tajani. Nel corso del colloquio, l’Ambasciatore Genuardi ha confermato il pieno sostegno del Ministero degli Affari Esteri al lavoro della Consulta.

Le dichiarazioni

«Accogliamo con grande soddisfazione il rinnovato supporto dell’Ambasciatore Genuardi, che ha ribadito l’importanza attribuita dal governo italiano e dal Ministero degli Affari Esteri alla tutela della libertà religiosa» ha dichiarato il Presidente della Consulta, Shahid Mobeen. «In questi mesi, grazie anche al prezioso sostegno dell’Inviato Speciale Davide Dionisi, la Consulta ha raggiunto risultati significativi, tra cui un’audizione alla Camera dei Deputati e numerosi incontri con membri del corpo diplomatico e delle istituzioni italiane. Continueremo a lavorare con determinazione per dare voce a quanti subiscono violazioni della libertà religiosa nel mondo e per sollecitare un impegno politico costante da parte del governo italiano, in particolare nel quadro delle relazioni bilaterali con quei Paesi in cui tale diritto è minacciato».

La missione

La Consulta italiana per la Libertà di Religione o di Credo riunisce diverse organizzazioni della società civile attive nella difesa di questo diritto fondamentale, tra cui Aiuto alla Chiesa che Soffre, l’Associazione Pakistani Cristiani in Italia, AVSI, la Comunità di Sant’Egidio, la Fondazione Internazionale Oasis e Pro Terra Sancta. La sua missione è promuovere iniziative di sensibilizzazione, monitorare il grado di rispetto della libertà religiosa a livello globale e richiamare l’attenzione delle istituzioni italiane sulle violazioni di tale diritto nel contesto internazionale.