“Le parole che contano”, Susanna Lemma racconta l’attualità su Rai Isoradio

Restituire alle parole il loro significato e interrogarsi su ciò che conta davvero nella vita delle persone. È l’idea alla base di “Le parole che contano”, la trasmissione radiofonica di Rai Isoradio ideata e condotta da Susanna Lemma, in onda ogni venerdì alle 19.05. Ogni settimana il programma sceglie una “parola che conta”, prendendola in prestito da un libro, e ne discute con il suo autore per approfondire temi di attualità, cronaca e trasformazioni sociali, culturali e politiche. Attraverso storie, voci autorevoli e opinioni, la conversazione diventa una chiave di lettura della realtà, capace di collegare il significato delle parole alle questioni che attraversano il nostro tempo.

Susanna Lemma, le domande al centro del racconto

A guidare questo percorso è Susanna Lemma, giornalista del Tg1, che porta nella trasmissione la propria esperienza nell’informazione e l’interesse per le questioni sociali e religiose. Laureata in Giurisprudenza alla Luiss e in Filosofia alla Pontificia Università Lateranense, ha iniziato il suo percorso al Giornale Radio Rai, per poi approdare al Tg1, dove segue la politica italiana. Nella conduzione, le domande collegano le riflessioni degli ospiti all’esperienza quotidiana, coinvolgendo chi ascolta. L’attenzione si concentra sul rapporto tra ciò che viene detto nel dibattito pubblico e le conseguenze concrete nella vita delle persone.

Le parole e le domande che contano

Potere, radici, democrazia, libertà sono alcune delle parole attorno alle quali si sviluppa l’idea della trasmissione. Susanna Lemma propone di interrogarsi sul loro significato e sul rapporto con la società contemporanea: quale ruolo è chiamato a svolgere il cittadino? Quanto contano la persona e il suo benessere nelle decisioni che vengono prese? Domande che aprono il confronto con gli ospiti e coinvolgono gli ascoltatori, riportando l’attenzione sulle conseguenze concrete delle parole e delle scelte.

La puntata di oggi: Mario Sechi e le radici dell’Occidente

Oggi, venerdì 9 ottobre, alle 19.05, Susanna Lemma accoglie ai microfoni di Rai Isoradio Mario Sechi, giornalista, saggista e opinionista che si occupa di politica ed economia. Oggi alla guida dell’agenzia Dire, Sechi ha diretto Il Tempo, AGI e Libero ed è stato responsabile dell’Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le minacce di morte provenienti dall’ambiente anarco-insurrezionalista hanno reso necessaria per lui la protezione di una scorta. La conversazione ruoterà attorno alla parola “radici”, per interrogarsi sul rapporto tra conoscenza del passato e capacità di affrontare il futuro. L’Occidente è in crisi? Da questa domanda si svilupperà un confronto sugli equilibri geopolitici e sui rapporti transatlantici, accompagnato da retroscena e aneddoti. Spazio anche a Occidente o niente, il suo ultimo libro pubblicato da Piemme, nel quale Sechi sostiene il valore dell’identità occidentale attraverso l’eredità culturale, spirituale e politica di Roma, Atene, Gerusalemme e Washington. Il dialogo toccherà le tensioni nell’alleanza tra Stati Uniti ed Europa, i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente e le trasformazioni dello scenario internazionale, soffermandosi anche sui rapporti con i leader politici e sul ruolo di figure come Donald Trump e Giorgia Meloni.