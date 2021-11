Latina: tenta di uccidere genitori con una motosega

A Sonnino, in provincia di Latina, un 28enne è stato arrestato dopo aver picchiato i genitori e aver tentato di ucciderli con una motosega. Lo riporta Tgcom24. E’ accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era rincasato in preda a un forte stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. E’ stato portato nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

