L’Amerigo Vespucci, leggendaria nave scuola della Marina Militare italiana, si appresta a concludere il suo lungo viaggio intorno al mondo con il grande Tour Mediterraneo e le sue 16 tappe, italiane ed europee. Spicca tra i porti di arrivo anche quello di Ancona, dove il veliero sosterà dal 2 al 5 aprile, offrendo alla comunità locale la possibilità di ammirare da vicino quella che è considerata “la nave più bella al mondo”.

Un viaggio simbolico

Dopo quasi due anni di navigazione attraverso cinque continenti e 35 porti toccati in più di 30 paesi, l’Amerigo Vespucci si prepara a tornare a casa. Il Tour Mediterraneo, presentato al “Villaggio Italia” di Gedda, in Arabia Saudita, segna il rientro in patria della nave scuola per eccellenza con un nuovo obiettivo: raccontare agli italiani l’esperienza internazionale e oltre oceano, ispirando e motivando le nuove generazioni ai valori della tradizione navale. Come spiegato in un inciso de “Il Resto del Carlino” dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Enrico Credendino, questo è molto più di un viaggio simbolico o una trovata commerciale e turistica: è l’occasione giusta per promuovere il patrimonio marittimo italiano e sensibilizzare il pubblico, soprattutto il più giovane, sulle opportunità che può offrire la Marina Militare stessa.

La tappa di Ancona

Il capoluogo marchigiano si aggiudica una delle soste italiane del veliero che si preannuncia carica di significato. La presenza della nave rappresenta un evento di rilievo per Ancona, non solo su un piano culturale e turistico, ma anche per il valore simbolico dato dalla sua storica vocazione marittima. Appassionati e curiosi potranno vivere un’esperienza unica e ammirare da vicino un autentico capolavoro, scoprendo le storie e le esperienze raccolte nel lungo viaggio. La capacità di unire un vero e proprio evento internazionale alla promozione e alla valorizzazione di realtà locali è un’unicità della nave Amerigo Vespucci, emblema della Marina Militare e simbolo italiano. Come sottolineato in un articolo de “Il Resto del Carlino” dal Ministro della Difesa Crosetto, la Vespucci riesce a trasformare un’esperienza esclusivamente militare in un’opportunità per promuovere il Paese nel mondo. Scopri di più su www.tourvespucci.it

Calendario

Ecco le principali tappe del Tour Mediterraneo: