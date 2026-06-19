L’acqua scorre a Kimwenza: un nuovo pozzo per duecento famiglie

Per oltre duecento famiglie Kimwenza l’accesso all’acqua stabile e sicuro è realtà. Nella periferia di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, il Seminario della Società Vincenzo De Paoli ODV ha inaugurato il nuovo pozzo. offrendo un accesso stabile e sicuro a una risorsa indispensabile per la vita. “Questo traguardo ha un profondo significato spirituale, ma anche pastorale e umano. Rinnova la speranza di un popolo che si sente finalmente custodito e non dimenticato”, ha detto padre Stéphane Mvaka durante la cerimonia di benedizione dell’infrastruttura. In un Paese che fa in conti con l’epidemia di Ebola, avere acqua pulita è anche un’importante misura di prevenzione sanitaria. Questo è stato reso possibile dalla generosità dei donatori all’indomani della “sfida solidale” lanciata in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, a marzo, i fondi raccolti permetteranno anche di ampliare e potenziare l’infrastruttura. “Sapere che esistono persone che, pur vivendo dall’altra parte del mondo, si prendono cura di noi restituisce dignità e forza”, ha aggiunto padre Mvaka.

Sgorga la speranza

A Kimwenza, nella periferia collinare di Kinshasa, la speranza oggi ha il volto semplice e prezioso dell’acqua potabile. Nei giorni scorsi, presso il Seminario San Vincenzo De Paoli, nel comune di Mont Ngafula, si è svolta la cerimonia di benedizione del nuovo pozzo realizzato grazie alla campagna di solidarietà promossa dal Settore Solidarietà e Gemellaggi della Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV. Non si è trattato soltanto dell’inaugurazione di una nuova infrastruttura, ma di un momento di festa e gratitudine per un’intera comunità che vede finalmente soddisfatto uno dei bisogni più essenziali: l’accesso all’acqua sicura.

La sfida di solidarietà

Quella che lo scorso marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, era stata lanciata come una sfida di solidarietà, oggi è diventata una realtà concreta. Le immagini giunte dalla missione raccontano la gioia dei bambini, la soddisfazione dei seminaristi e di chi ha lavorato per trasformare un progetto in una fonte di vita. “Quando ho visto l’acqua scorrere per la prima volta, la mia prima reazione da sacerdote è stata dire: è una Grazia”, racconta il rettore del Seminario, padre Stéphane Mvaka. “Si tratta di un dono immenso per una comunità che non ha mai avuto un accesso sicuro alle risorse idriche. Questo traguardo ha un profondo significato spirituale, ma anche pastorale e umano. Rinnova la speranza di un popolo che si sente finalmente custodito e non dimenticato”.

Una risorsa per duecento famiglie

Per comprendere l’importanza di questo intervento occorre guardare alla realtà della Repubblica Democratica del Congo, un Paese ricchissimo di risorse naturali ma segnato da decenni di instabilità e da profonde carenze infrastrutturali. La capitale Kinshasa continua a crescere a ritmi rapidissimi e molte aree periferiche restano prive di servizi essenziali. A Mont Ngafula, anche a causa della conformazione del territorio e della fragilità del suolo, l’accesso all’acqua potabile è stato per lungo tempo estremamente difficile. Per molte famiglie, procurarsi l’acqua significava percorrere ogni giorno lunghe distanze per raggiungere fonti spesso insicure o contaminate. Un peso che gravava soprattutto sulle donne e sui bambini, costretti a dedicare ore a questa necessità sottraendole allo studio, al lavoro e alla vita familiare. Oggi il nuovo pozzo rappresenta una risorsa vitale per oltre duecento famiglie della zona, offrendo un accesso stabile e sicuro a una risorsa indispensabile per la vita.

L’acqua come presidio sanitario

La disponibilità di acqua pulita non è soltanto una conquista sociale, ma un vero presidio di salute. In un Paese che nelle ultime settimane è tornato a fare i conti con l’emergenza Ebola, l’igiene e l’accesso sicuro alle risorse idriche diventano strumenti fondamentali di prevenzione e protezione delle comunità più vulnerabili. “L’acqua potabile trasformerà radicalmente la vita quotidiana delle persone”, spiega padre Stéphane. “Si tratta di un elemento essenziale per proteggere la salute delle famiglie e garantire condizioni di vita più dignitose. In questo momento storico, poter contare su una fonte sicura di acqua pulita è una necessità assoluta”.

Sguardo al già al futuro

Il successo della raccolta fondi ha superato le aspettative iniziali. La generosità dei sostenitori italiani della Società di San Vincenzo De Paoli ha infatti permesso non solo di coprire integralmente i costi di realizzazione del pozzo, ma anche di raccogliere risorse sufficienti per il suo ampliamento. La Federazione Nazionale Italiana ha già annunciato la disponibilità dei fondi necessari per potenziare la struttura e aumentarne la capacità di servizio, così da raggiungere un numero ancora maggiore di famiglie. “Nonostante questo importantissimo risultato, i bisogni restano enormi e le aree prive di servizi essenziali sono ancora molte”, ricorda il rettore.

Riscatto dell’anima

Eppure, proprio da Kimwenza arriva un segnale concreto di speranza. In un mondo che troppo spesso dimentica le periferie più fragili del pianeta, questa sorgente dimostra come la solidarietà possa abbattere le distanze e restituire visibilità a chi rischia di rimanere invisibile. “Sapere di non essere soli ci dona una speranza straordinaria”, conclude padre Stéphane Mvaka rivolgendosi ai benefattori italiani. “Questo popolo si sente spesso abbandonato. Sapere che esistono persone che, pur vivendo dall’altra parte del mondo, si prendono cura di noi restituisce dignità e forza. Oltre al beneficio concreto, c’è un vero riscatto dell’anima. Ci piace pensare che il vostro gesto ricordi quello di Mosè nel deserto, quando fece scaturire l’acqua dalla roccia per il popolo d’Israele. Anche voi avete unito i vostri bastoni per far sgorgare qui una nuova sorgente di vita”.

La Società nel mondo

La Società di San Vincenzo De Paoli è stata fondata a Parigi nel 1833 dal beato Federico Antonio Ozanam e da un gruppo di giovani universitari. Si tratta di un’organizzazione internazionale di laici cattolici aperta a tutti coloro che desiderano vivere la fede cristiana nell’amore e nel servizio verso chi si trova nel bisogno. Con oltre 11.500 tra soci e volontari in Italia, distribuiti in 957 Conferenze operative, la Società di San Vincenzo De Paoli è accanto a chi vive situazioni di fragilità e disagio. Sono circa 30.000 le famiglie sostenute sul territorio nazionale, pari a oltre 102.000 persone aiutate. L’associazione è presente in 155 Paesi del mondo e opera anche presso le istituzioni internazionali attraverso rappresentanze accreditate alle Nazioni Unite, all’UNHCR e presso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.