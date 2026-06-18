La pienezza dell’uomo: aprirsi all’infinito attraverso il limite

Nel contesto del Festival dell’Umano Tutto Intero, celebrare il 16 -17 giugno presso il suggestivo complesso del Lio Sodalizio dei Piceni, il cardinale Mario Grech nel celebrare la Santa Messa ha offerto una riflessione profonda sul destino dell’uomo nell’epoca della tecnica e delle grandi trasformazioni culturali. Le sue parole invitano a guardare oltre le conquiste tecnologiche e i progressi materiali per riscoprire la vera misura della crescita umana.

La crescita autentica

«La tecnica cresce con l’uomo, ma l’uomo cresce davvero solo davanti a Dio». In questa affermazione è racchiusa una verità decisiva per il nostro tempo. Le capacità dell’umanità aumentano continuamente: la scienza amplia gli orizzonti della conoscenza, la tecnologia moltiplica le possibilità di azione, l’intelligenza artificiale apre scenari fino a poco tempo fa impensabili. Tuttavia, la crescita autentica della persona non coincide semplicemente con l’accumulo di potere, di sapere o di efficienza.

La relazione con Dio

L’essere umano raggiunge la sua piena statura quando accetta di essere guidato oltre se stesso. «Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani e permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi». Non si tratta di negare la propria umanità, ma di portarla a compimento aprendola alla trascendenza, alla relazione con Dio che ne rivela il significato più profondo.

Attraverso il limite

In questa prospettiva risuonano le parole di Papa Leone XIV: l’umano non fiorisce malgrado il limite, ma attraverso il limite. La fragilità, la vulnerabilità, la finitezza non rappresentano ostacoli da eliminare a ogni costo, ma luoghi nei quali può manifestarsi una pienezza più grande. È proprio riconoscendo di non bastare a se stesso che l’uomo scopre la possibilità dell’incontro, della comunione e della grazia.

Il messaggio cristiano

Da qui emerge anche il cuore del messaggio cristiano: Dio ama ogni persona così com’è, ma non la lascia dov’è. L’amore di Dio è accoglienza incondizionata e, allo stesso tempo, chiamata alla trasformazione. «Dio ti ama così come sei e ti sogna migliore». Questo sogno divino non è un giudizio sulle nostre insufficienze, ma una promessa sulla nostra vocazione più autentica.

Una chiamata concreta

L’umano tutto intero è allora l’uomo che accetta di diventare ciò che è destinato ad essere. È un cammino di crescita, di conversione e di maturazione, nel quale ciascuno scopre progressivamente il progetto che Dio custodisce nel proprio cuore. Non un ideale astratto o irraggiungibile, ma una chiamata concreta a vivere in pienezza la propria esistenza.

Realizzarsi nella relazione

Il sogno di Dio per l’umanità è un sogno di pienezza, di comunione e di compimento. In un mondo spesso segnato da individualismo, frammentazione e solitudine, la fede annuncia che la vera realizzazione personale passa attraverso relazioni autentiche e attraverso l’appartenenza a una comunità di fratelli e sorelle.

Accogliere il dono

Per questo l’immagine conclusiva evocata dal cardinale Grech appare particolarmente significativa: lasciarsi rivestire dal mantello dei figli di Dio. È il segno di una dignità ricevuta e non conquistata, di un’identità che nasce dall’amore del Padre. Indossare quel mantello significa riconoscersi figli, accogliere il dono della grazia e vivere nella libertà di chi sa di essere amato.

La vera grandezza

L’umano tutto intero non è dunque l’uomo autosufficiente che pretende di costruirsi da solo, ma l’uomo riconciliato con il proprio limite e aperto all’infinito. È l’uomo che, lasciandosi amare da Dio, scopre la sua vera grandezza e diventa pienamente se stesso.