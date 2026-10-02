La Giornata della Meraviglia per i Bimbi della guerra: riflettere sulle sofferenze dei più piccoli

L’approvazione unanime del Parlamento, dopo un iter iniziato nel 2024, ha approvato ufficialmente la Giornata della Meraviglia per i Bimbi della guerra, un’occasione per riflettere su quello che vivono i piccoli che si trovano nelle zone di conflitto e sull’impegno umanitario degli operatori che si mettono al loro fianco in quei contesti. L’iniziativa, promossa dall’attività di Marco Rodari, Cavaliere della Repubblica, presidente dell’associazione “Per far sorridere il cielo” e clown nelle zone di guerra come Claun Il Pimpa, si celebra nelle piazze italiane ed estere ogni seconda domenica di ottobre, quest’anno sarà l’11.

Il riconoscimento

“La Giornata della Meraviglia per i Bimbi della guerra è diventata ufficialmente Giornata della Repubblica Italiana. Il riconoscimento è arrivato con il voto unanime della Camera dei Deputati che segue quello altrettanto unanime del Senato della Repubblica. Ringraziamo deputati e senatori tutti per l’importante riconoscimento che accende un’ulteriore e preziosissima riflessione sulle fatiche dei Bimbi della guerra e vuole altresì far emergere lo straordinario lavoro di tutti gli operatori che, nelle zone di guerra, mettono a rischio la propria vita per riaccendere la Meraviglia dei Bimbi”, scrive Rodari.

Portatore sano di Pace

“Questo riconoscimento vuole anche dire grazie a tutti i volontari che operano in Italia da diversi anni nell’ambito della Giornata della Meraviglia – per i Bimbi a guerra, condividendo con i Bambini un unico fine che dice: “Un Bimbo a cui regali Meraviglia, sarà portatore sano di Pace”.