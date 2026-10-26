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Istat: in Umbria una delle più alte densità di agriturismi d’Italia

Il rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile evidenzia un’alta concentrazione di agriturismi in Umbria

Di redazione
Foto di Sterling Lanier su Unsplash

L’Umbria si attesta tra le regioni italiane con la più alta densità di agriturismi per superficie. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile. Sebbene a livello nazionale il loro numero continui a crescere, il ritmo si fa più graduale, stabilizzandosi su una media di 8,7 aziende ogni 100 km². I picchi si registrano a Bolzano e nella fascia tra Liguria, Toscana, Umbria e Marche.

Il dato

L’Umbria è una delle regioni italiane dove si registra la densità più elevata di agriturismi sul territorio. Emerge dal rapporto dell’Istat dedicato a Benessere equo e sostenibile. A livello nazionale tende a stabilizzarsi il numero delle aziende agrituristiche. Nel 2024 sono 8,7 ogni 100 chilometri quadrati. Secondo l’Istat il loro numero continua ad aumentare, ma il tasso di crescita si è ridotto gradualmente. Le densità più elevate vengono indicate dall’Istat nella Provincia autonoma di Bolzano (46,3 aziende/100 km2), e in una fascia che comprende Liguria, Toscana, Umbria e Marche (tra 12 e 25,5 aziende/100 km2).

Fonte Ansa

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