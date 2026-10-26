Istat: in Umbria una delle più alte densità di agriturismi d’Italia

L’Umbria si attesta tra le regioni italiane con la più alta densità di agriturismi per superficie. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile. Sebbene a livello nazionale il loro numero continui a crescere, il ritmo si fa più graduale, stabilizzandosi su una media di 8,7 aziende ogni 100 km². I picchi si registrano a Bolzano e nella fascia tra Liguria, Toscana, Umbria e Marche.

Il dato

L’Umbria è una delle regioni italiane dove si registra la densità più elevata di agriturismi sul territorio. Emerge dal rapporto dell’Istat dedicato a Benessere equo e sostenibile. A livello nazionale tende a stabilizzarsi il numero delle aziende agrituristiche. Nel 2024 sono 8,7 ogni 100 chilometri quadrati. Secondo l’Istat il loro numero continua ad aumentare, ma il tasso di crescita si è ridotto gradualmente. Le densità più elevate vengono indicate dall’Istat nella Provincia autonoma di Bolzano (46,3 aziende/100 km2), e in una fascia che comprende Liguria, Toscana, Umbria e Marche (tra 12 e 25,5 aziende/100 km2).

Fonte Ansa