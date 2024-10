Ad agosto 2024, la disoccupazione in Italia è scesa al 6,2%, il livello più basso dal settembre 2007. Gli occupati sono aumentati di 45mila rispetto al mese precedente, raggiungendo 24,08 milioni, con un incremento di 494mila rispetto all’anno precedente. Il tasso di occupazione rimane stabile al 62,3%. La crescita riguarda uomini, dipendenti permanenti e tutte le classi d’età, mentre gli autonomi sono in calo. Anche il numero di inattivi è aumentato leggermente, con un tasso di inattività che sale al 33,4%. Lo certifica Istat.

Istat: “Disoccupazione al livello più basso da settembre 2007”

La disoccupazione in agosto in Italia è scesa al 6,2% dal 6,4% di luglio. Lo comunica l’Istat. Si tratta del livello più basso dal settembre del 2007 (era al 6,2%). Le persone in cerca di lavoro sono 1 milione 588mila, in calo di 46mila unità su luglio e di 355mila unità su agosto 2023. Ad agosto 2024, inoltre, il numero di occupati risulta in crescita rispetto al mese precedente (+45mila unità) e raggiunge i 24 milioni 80 mila. Il numero di occupati supera quello di agosto 2023 di 494mila unità. Su base mensile, il tasso di occupazione è stabile al 62,3%.

Ad agosto +494mila occupati su anno

Ad agosto 2024 il numero di occupati risulta in crescita rispetto al mese precedente (+45mila unità) e raggiunge i 24 milioni 80 mila. Lo comunica l’Istat nella stima mensile degli occupati e disoccupati. Il numero di occupati supera quello di agosto 2023 di 494mila unità. Su base mensile, il tasso di occupazione è stabile al 62,3%. Il numero di occupati ad agosto 2024 supera quello di agosto 2023 del 2,1%. Rispetto a luglio, l’aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d’età. L’aumento del numero di occupati coinvolge i dipendenti, sia permanenti – che raggiungono i 16 milioni 106mila – sia a termine, pari a 2 milioni 811mila. Gli autonomi scendono invece a 5 milioni 163mila. Rispetto ad agosto 2023 invece ci sono stati 516mila dipendenti permanenti in più, 123mila autonomi in più e 144mila dipendenti a termine in meno. Rispetto al mese precedente, ad agosto l’occupazione aumenta (+0,2%, pari a +45mila unità) per gli uomini, i dipendenti e in tutte le classi d’età, ad eccezione dei 35-49enni tra i quali diminuisce, così come tra le donne e gli autonomi. Il numero di inattivi cresce (+0,4%, pari a +44mila unità) tra gli uomini, le donne, i 15-34enni e gli ultra cinquantenni. Il tasso di inattività sale al 33,4% (+0,1 punti). Il confronto del trimestre giugno-agosto 2024 con quello precedente (marzo-maggio 2024) mostra un incremento nel numero di occupati dello 0,5% (pari a +114mila unità). La crescita dell’occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-5,6%, pari a -97mila unità) e all’aumento degli inattivi (+0,6%, pari a +68mila unità).

Fonte: Ansa