Iss, le dieci regole per trascorrere un 2025 in forma

L’Istituto Superiore di Sanità, in occasione dell’imminente inizio del nuovo anno, ha formulato dieci consigli con l’obiettivo di migliorare la salute fisica e mentale dei cittadini.

I consigli

Vincere la dipendenza da smartphone, azzerare i consumi di alcol, smettere di fumare e assumere 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Sono alcuni dei 10 consigli degli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Iss) per un 2025 all’insegna della salute e del benessere. L’obiettivo del decalogo, infatti, è “mettere a fuoco alcune delle scelte che possono fare del 2025 l’anno giusto per migliorare davvero la nostra salute fisica e mentale, senza trascurare l’ambiente in cui viviamo che è essenziale per il nostro benessere e il mondo digitale nel quale è facile cadere nella trappola delle fake news”.

Il decalogo

La prima delle 10 regole, in un modo digitale come quello di oggi, è combattere una delle dipendenze più diffuse, quella da smartphone, di cui soffre oltre il 25% degli adolescenti, con effetti negativi su sonno, concentrazione e relazioni. Gli esperti consigliano, con questo scopo, di stabilire una “zona smartphone free” a casa, come la camera da letto o il tavolo da pranzo, per favorire momenti di qualità e disconnettersi gradualmente. Diversi poi i consigli sull’alimentazione, a cominciare dall’abolire il consumo di alcol, “una sostanza tossica e cancerogena e che aumenta il rischio di sviluppare oltre 200 malattie differenti” ed inoltre è estremamente calorica. Durante e dopo le feste fare a meno di un bicchiere a pasto sottrae circa 6-7000 calorie, pari a un chilo di peso. Mantenendo l’abitudine per tutto l’anno ci si ritroverà con 7-9 chili in meno (parola di nutrizionisti). Stop all’alcol, dunque, ma anche al fumo, chiedendo aiuto, se necessario al Telefono Verde Iss contro il Fumo 800 554088.

Le tre R

Importante poi assumere 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Per proteggere il cuore, poi, è la quinta regola del decalogo dell’Iss, è necessario mantenere la pressione a 120 e 70 mmHg con un’alimentazione equilibrata e povera di sale e un’attività fisica regolare. ‘Riduci, riusa e ricicla’ sono le tre 3 R per ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente del decalogo, che sottolinea l’importanza di acquistare e conservare i cibi con giudizio. Infine, conclude l’Iss, chiedere aiuto in situazioni di disagio psicologico, lavarsi spesso le mani per prevenire le malattie infettive e affidarsi a fonti affidabili per le informazioni sulla salute, fermando le fake news.

Fonte: Ansa