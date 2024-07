Israele sposta i residenti di Khan Yunis: “Scoperte postazioni di Hamas”

L’esercito israeliano ha chiesto ai residenti di Khan Yunis di evacuare nella zona umanitaria di Mawsi perché l’area è pericolosa per la presenza di infrastrutture di Hamas. Intanto, nelle scorse ore, sono entrati nella Striscia di Gaza 236 camion di aiuti umanitari.

Idf, residenti est Khan Yunis vadano verso area Mawasi

L’esercito israeliano ha chiesto ai residenti dei quartieri della parte orientale di Khan Yunis nel sud della Striscia di evacuare “temporaneamente” nella zona umanitaria di Mawsi sulla costa. Lo ha fatto sapere il portavoce militare sottolineando che l’area “è diventata pericolosa” in base a precise informazioni di intelligence che indicano che “Hamas ha posto infrastrutture terroristiche nell’area definita come zona umanitaria” con lanci di razzi verso Israele dalla città. La stessa fonte ha detto che presto l’Idf opererà contro queste “minacce”.

Israele: “Entrati a Gaza 236 camion aiuti umanitari”

Il Cogat, l’ente israeliano di governo dei Territori, ha fatto sapere che sono entrati nella Striscia 236 camion di aiuti umanitari, 7 cisterne per carburante e 6 cisterne per gas da cucina. Inoltre – secondo la stessa fonte, citata dai media – “per la prima volta da settimane, camion di aiuti dell’Onu sono arrivati dall’Egitto e sono stati scaricati sul lato di Kerem Shalom a Gaza, grazie ad uno sforzo congiunto delle organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite per raccogliere gli aiuti che erano lì”. Il Cogat ha sottolineato che secondo il ministero della Difesa “il contenuto di oltre 550 camion è ancora in attesa di essere ritirato”.

Fonte: Ansa