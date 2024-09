L'esercito israeliano ha attaccato cinque obiettivi in Siria, tra cui un centro di ricerca, provocando almeno 14 morti. Attaccate anche postazioni militari di Hezbollah in Libano

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 339. Nella notte una serie di attacchi israeliani in Siria ha provocato oltre 10 morti e 40 feriti. Tra loro, anche dei civili. L’esercito israeliano ha anche attaccato diversi edifici militari di Hezbollah nel sud del Libano.

Serie di attacchi israeliani in Siria

L’esercito israeliano ha attaccato cinque obiettivi in Siria, tra cui un centro di ricerca. Lo riferiscono una Ong ad Afp e il canale saudita Al Hadath. Nel mirino obiettivi a Damasco, Tartus e Homs, oltre al centro di ricerca situato nella provincia di Hama. Secondo Al Hadath l’attacco iniziale è stato seguito da una seconda serie di attacchi aerei.

Almeno 4 civili morti negli attacchi israeliani in Siria

Almeno 4 civili sono morti negli attacchi israeliani in Siria e altri 15 feriti sono rimasti feriti, secondo i media locali, in un attacco israeliano sferrato domenica sera nelle vicinanze di Masyaf nella campagna di Hama. Poco prima, Al Hadath segnalava il ferimento di quattro soldati siriani feriti in un bombardamento israeliano sul centro del Paese. L’Osservatorio siriano per i diritti umani afferma che uno degli attacchi aveva preso di mira un deposito di missili in una base militare a circa 5 chilometri dall’aeroporto militare di Shayrat.

Attacchi Israele in Siria, il bilancio dei morti sale a 14

È salito a 14 morti e 43 feriti il bilancio degli attacchi israeliani nella provincia di Hama, nella Siria centrale: lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale Sana. “Il numero dei martiri a seguito dell’aggressione israeliana su diversi siti nelle vicinanze di Mesyaf è salito a 14 e il numero dei feriti a 43”, ha dichiarato il direttore dell’ospedale della regione, citato dalla Sana. Una Ong aveva precedentemente riferito di sette morti.

Duplice attacco israeliano contro Hezbollah nel sud del Libano

Aerei da caccia ed elicotteri israeliani hanno attaccato nella notte edifici militari di Hezbollah nelle zone di Kfar Kila, A-Taiba, Hanin e Yarin nel sud del Libano. Lo ha annunciato l’esercito di Israele spiegando inoltre che “aerei da guerra hanno attaccato ieri una struttura militare di Hezbollah nella zona di Kharbat Salem, nel sud del Paese”.

Fonte: Ansa