Iran, spari all’ambasciata azera a Teheran: un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nel corso di un attacco da parte di uomini armati questa mattina conto l’ambasciata dell’Azerbaigian in Iran: lo ha reso noto il ministero degli Esteri dell’Azerbaigian in un comunicato.

Iran, spari all’ambasciata azera: un morto e due feriti

“Il 27 gennaio c’é stato un attacco armato contro l’ambasciata azera in Iran. Un uomo armato di kalashnikov ha ucciso il capo della guardia della missione diplomatica”, si legge nel comunicato. Altre due guardie dell’ambasciata sono rimaste ferite. È stata avviata un’indagine, prosegue il ministero senza fornire ulteriori dettagli.

L’Iran, che ospita milioni di azeri, accusa da tempo il suo vicino di fomentare il sentimento separatista sul suo territorio. La persona che ha aperto il fuoco uccidendo il capo della guardia della missione diplomatica è stata arrestata, ha fatto sapere la polizia di Teheran, secondo quanto riporta il quotidiano iraniano Etemad su Twitter.

Iran: “Motivi familiari dietro attacco all’ambasciata azera”

Dopo essere stato arrestato, il responsabile dell’attacco armato di questa mattina contro l’ambasciata di Baku a Teheran ha affermato che “il suo movente riguarda problemi personali e familiari”. Lo si apprende dalle indagini preliminari come ha fatto sapere un funzionario della polizia della capitale iraniana secondo quanto riporta Bbc Persian. Il capo delle guardie della missione diplomatica è morto e altri due agenti sono rimasti feriti dopo che in mattinata un uomo è entrato nell’ambasciata azera in Iran aprendo il fuoco con un kalashnikov.

Iran condanna l’attacco contro ambasciata azera di Teheran

L’attacco armato contro l’ambasciata azera di Teheran è stato “fermamente condannato” dal portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica islamica Nasser Kanani che ha menzionato un’indagine in corso sull’accaduto. Lo rende noto Bbc Persian. In mattinata un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco dentro l’ambasciata di Baku nella capitale iraniana uccidendo il capo delle guardie della missione diplomatica e ferendone altre due. L’uomo, la cui identità non è ancora stata rivelata, è stato arrestato e dalle indagini preliminari si apprende che avrebbe commesso il gesto per “motivi personali e familiari”.

Azerbaigian condanna atto ‘terroristico’ ambasciata in Iran

L’Azerbaigian ha condannato l’attentato “terroristico” di questa mattina alla sua ambasciata di Teheran e ne ha ordinato l’evacuazione sostenendo che l’Iran è “responsabile” dell’attacco.

“Tutta la responsabilità dell’attacco è dell’Iran”, ha detto ai media locali il portavoce del ministero degli Esteri azero, Ayxan Hacizada, aggiungendo che la recente campagna anti-azera dei media iraniani ha “incoraggiato l’attacco”. Hacizada ha poi dichiarato alla stazione televisiva turca TRT Haber TV che il personale dell’ambasciata “viene evacuato dall’Iran”.