India, in aumento la concentrazione di polveri sottili nell’aria

Una nuvola di smog tossico sta avvolgendo la capitale dell’india dove, il livello di inquinamento, ha superato di 60 volte i limiti sanciti dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Diverse attività sono state chiuse e il governo ha invitato le persone anziane e con fragilità a rimanere in casa il più possibile.

L’inquinamento registrato

Una nuvola di smog tossico avvolge la capitale dell’India, New Delhi, dove il livello di inquinamento registrato supera di 60 volte i limiti raccomandati dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), in particolare per quanto riguarda le cancerogene polveri sottili. Lo ha comunicato la società IQAir, che ha effettuato i rilevamenti. E le autorità della metropoli, che conta con i sobborghi circa 30 milioni di persone, hanno deciso la chiusura delle scuole con la tenuta di lezioni da remoto, con l’eccezione dei licei. Il governo locale ha invitato la gente – in particolare le persone anziane e quelle vulnerabili – a restare in casa o in ambienti chiusi il più possibile.

Le attività sospese

L’indice del livello di inquinamento alle 8 di mattina ora locale, secondo il Cpcb, (Central Pollution Control Board), è salito a 484 Aqi, il dato peggiore di tutta l’India oggi e il massimo storico per il 2024. L’emergenza ha indotto le autorità a promulgare con effetto immediato misure ancora più severe rispetto al fine settimana: oltre alla chiusura di tutte le scuole fino agli ultimi due anni delle superiori, la proibizione di entrare nel territorio della capitale per tutti i camion, esclusi quelli che trasportano beni essenziali e quelli elettrici o alimentati con carburanti verdi. Sospesi anche tutti i cantieri: il fermo si allarga dalle costruzioni private, a tutti i cantieri pubblici di edifici, strade, ponti, passaggi sopraelevati, condutture e lavoro per l’installazione di nuove linee elettriche. La Commissione per il controllo dell’inquinamento ha suggerito inoltre agli uffici pubblici di invitare almeno la metà degli impiegati a lavorare da casa. L’inquinamento si è abbinato a una coltre di nebbia, che ha ridotto la visibilità a 150 metri nel centro di Delhi e ha causato ritardi a decine di voli, facendo deviare molti di quelli in arrivo, e ritardare le partenze.

Le cause

Lo smog copre ampie parti del nord dell’India: tra le cause principali della situazione, gli incendi nei campi negli stati dell’Haryana, Punjab e Uttar Pradesh; l’incidenza degli incendi sull’inquinamento è stata relativamente bassa la settimana scorsa, ma è andata aumentando, raggiungendo il 25% nel fine settimana.

