India: decine di vittime per le frane in Kerala

Le frane in India, nello stato meridionale del Kerala, hanno già provocato la morte di oltre 20 persone ma si sospetta che centinaia di persone siano rimaste intrappolate

Sono centinaia le persone rimaste intrappolate dalle frane nello stato meridionale del Kerala, in India. Lo riferiscono in una nota le forze armate del paese. I morti accertati sono per 24, tutti nel distretto di Wayanad, ma sono decine i dispersi e si temono molte più vittime.

Frane in India, sale a 24 il bilancio delle vittime

E’ salito ad almeno 24 il bilancio delle vittime provocate delle frane nel sud dell’India, mentre “molte” altre persone sono rimaste ferite: lo ha detto la ministra della Sanità dello Stato del Kerala, Veena George, all’agenzia di stampa Press Trust of India. Le frane sono state provocate dai monsoni. “Finora abbiamo ricevuto 24 corpi in diversi ospedali e ci sono molti feriti”, ha affermato George. “Le operazioni di salvataggio continuano”, ha aggiunto. “Si sospetta che centinaia di persone siano rimaste intrappolate”, si legge nella dichiarazione, aggiungendo che circa 225 soldati sono stati schierati per assistere nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

Fonte: Ansa