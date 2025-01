Inclusione e disabilità salgono a bordo dell’Americo Vespucci

Il 28 e il 29 gennaio 2025 il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, sarà a Jeddah in occasione del toru della Amerigo Vespucci. Il ministro parteciperà agli eventi “Fieracavalli Verona”, visiterà “Help Center”, un centro per bambini con disabilità intellettive, e interverrà all’evento “Italia e Inclusione: la persona al centro”.

Il ministro Locatelli a Jeddah per il tour della Vespucci

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli il 28 e il 29 gennaio 2025 sarà a Jeddah in occasione del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci. Nella mattinata del 28 gennaio il Ministro parteciperà all’evento “Fieracavalli Verona” in programma al Villaggio Italia, mentre nel pomeriggio visiterà “Help Center”, centro per bambini con disabilità intellettive. Il 29 gennaio il Ministro interverrà all’evento “Italia e Inclusione: la persona al centro”.

Il panel

Al panel, moderato da Serafino Corti, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, interverranno: Carlo Baldocci, Ambasciatore d’Italia a Riad; Isabella Rauti, sottosegretario di Stato per la Difesa; Nazaro Pagano, Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali di Persone con Disabilita’ (FAND); Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per le Persone con Disabilita’ (FISH). Partecipano al panel: per la cooperativa “Luna Blu”, il presidente Alberto Brunetti e Pietro Benelli; Davide Zubani, Presidente dell’Associazione “Si può fare”; per “Arte e Libro” Katia Mignogna (Presidente), Cristian Vida (amministratore), Marco Calderone e Gabriella Tavasani; Matteo Parsani, professore associato di matematica presso la KAUST di Jeddah; Andrea Stella, Presidente della Fondazione “Lo Spirito di Stella” e ideatore dell’omonimo catamarano accessibile che sta effettuando il tour mondiale insieme alla nave Amerigo Vespucci.

Il tema dell’inclusione nelle tappe del tour dell’Amerigo Vespucci

“Abbiamo inserito il tema dell’inclusione e della disabilità tra gli argomenti trattati nel corso delle importanti tappe che la nave Amerigo Vespucci sta facendo intorno al mondo – spiega il Ministro Locatelli -, lavoreremo con impegno per migliorare lo scambio delle buone pratiche tra i Paesi, il mondo del terzo settore e il mondo privato, certi che l’Italia possa portare all’attenzione un modello di collaborazione e cooperazione straordinario in grado di mettere al centro la persona e di valorizzarne i talenti e le competenze”.