Incidente sul lavoro a Opera, due morti e un ferito

Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta.

La dinamica dell’incidente

Secondo le informazioni pervenute i tre coinvolti sarebbero tutti operai, le cui generalità non sono ancora note. Stavano lavorando alla potatura di piante ad alto fusto, e per questo motivo si trovavano sopra una piattaforma aerea a svariati metri da terra, in un cestello sostenuto da un braccio meccanico, che per cause ancora da accertare si è schiantato al suolo. L’incidente, hanno spiegato i Vigili del fuoco, è avvenuto all’interno di un golf club pochi minuti prima delle 10. I pompieri hanno dovuto disincastrare il ferito dai resti della piattaforma. Poi il 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale milanese di Niguarda. Per gli altri due invece i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta, al momento a carico di ignoti, per omicidio colposo sulle morti di due operai e per lesioni colpose in riguardo alla terza persona coinvolta. L’indagine sarà, poi, affidata al pool guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano e al momento è condotta dall’Ats (agenzia tutela salute), dai carabinieri, dalla Polizia locale di Opera, dai vigili del fuoco e anche dalla squadra specializzata di polizia giudiziaria della Procura di Milano. Sarà disposta anche una consulenza tecnica sulla piattaforma per verificare le cause della rottura del braccio meccanico. Sarà probabilmente necessario effettuare iscrizioni nel registro degli indagati a garanzia per tutti gli accertamenti.

Fonte: Ansa