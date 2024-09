Incidente mortale in Cina: bus investe pedoni davanti a scuola

In Cina uno scuolabus ha investito un gruppo di pedoni all'ingresso di una scuola media, uccidendo 11 persone, inclusi cinque studenti

Tragico incidente nella provincia cinese dello Shandong, dove uno scuolabus ha investito un gruppo di pedoni all’ingresso di una scuola media, causando la morte di almeno 11 persone, tra cui cinque studenti. L’incidente si è verificato nella città di Taian, e la causa non è ancora nota. L’autista del bus, che ha perso il controllo del veicolo, è stato fermato dalla polizia, e un’indagine è in corso. Oltre ai morti, almeno una persona è in condizioni critiche e altre 12 sono ferite.

Uno scuolabus ha investito oggi un gruppo di pedoni all’ingresso di una scuola media nella provincia orientale dello Shandong uccidendo almeno 11 persone, tra cui cinque studenti: lo ha riferito la tv di Stato Cctv. Non si conosce ancora la causa dell’incidente, avvenuto nella città di Taian, a circa 400 chilometri a sud-est di Pechino. Almeno una persona è rimasta ferita e versa in condizioni critiche. La Cctv ha riferito che l’autista “ha perso il controllo” del mezzo mentre si stava avvicinando alla scuola, alle 7.27 locali (1.27 in Italia): lo scuolabus ha travolto un gruppo di genitori e bambini sul ciglio della strada.

Le cause dell’incidente

“Al momento, l’incidente ha causato la morte di 11 persone, di cui sei genitori e cinque studenti”, secondo l’ultimo bollettino diffuso poco dopo le 11.30. L’autista è stato trattenuto dalla polizia locale e la causa dell’incidente è “sotto inchiesta”. I media statali hanno parlando anche di un’altra persona in condizioni “critiche” e di “segni vitali stabili di altre 12 persone”, segnalando quindi un numero di feriti. Le immagini postate sui social media hanno mostrato adulti inginocchiati sui bambini con abiti intrisi di sangue che giacevano sulla strada accanto a un grande autobus di colore grigio.

Fonte: Ansa