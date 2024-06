Incidente a Grosseto, morti due militari dell’aeronautica

Tragico incidente stradale nel territorio di Grosseto: due militari dell’Aeronautica sono morti in uno scontro frontale tra due auto lungo la strada del Pollino, che dal capoluogo maremmano porta a Marina di Grosseto. Quattro i feriti, di cui tre in codice rosso. Il cordoglio del capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il generale di squadra aerea Luca Goretti.

Scontro a Grosseto, due morti e quattro militari feriti

Sono quattro i feriti nell’incidente stradale avvenuto stamani alle porte di Grosseto, lungo la strada del Pollino, che ha due morti. Lo scontro è avvenuto tra due auto dell’Aereonautica e i coinvolti sono tutti militari della forza armata. Tra i feriti tre sono stati ricoverati in codice 3, cioè rosso, all’ospedale di Siena dove sono stati trasferiti con l’elisoccorso: hanno 53, 35 e 30 anni. Il quarto ferito, meno grave, è un 25enne portato in ambulanza all’ospedale di Grosseto. Nell’incidente hanno perso la vita il tenente Riccardo Latino e il 1° maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci: erano alla guida delle due auto che si sono scontrate secondo quanto appreso. I militari coinvolti nell’incidente, avvenuto intorno alle 8:40, dormivano negli alloggi di Marina di Grosseto dove c’è il circolo ufficiali della base del Quarto stormo a Grosseto. Da quanto emerso sembra che Latino, che era da solo in auto, stesse tornando verso Marina di Grosseto per recuperare qualcosa nel suo alloggio.

Militari morti in incidente, il cordoglio dell’Aeronautica

Il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutto il personale della Forza Armata, “si stringe nel dolore e nel cordoglio ai familiari dei due militari deceduti, il tenente Riccardo Latino e il primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci entrambi in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (Ba), questa mattina a seguito di un grave incidente stradale occorso sulla strada statale in prossimità dell’aeroporto militare di Grosseto, sede del 4° Stormo Caccia”. Le persone coinvolte nell’incidente sono tutti militari dell’Aeronautica Militare, in missione alla base di Grosseto per attività addestrative in corso di svolgimento in questi giorni. Personale del 4° Stormo è immediatamente intervenuto sul posto per supportare le forze dell’ordine e le squadre di soccorso.

Fonte: Ansa