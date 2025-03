Il segreto per vivere più a lungo? E’ nascosto fra le braccia di Morfeo

Qual è il segreto per vivere più a lungo? Secondo uno studio pubblicato su Jama Network Open sarebbe nascosto fra le braccia di Morfeo. Infatti, dormire poco o troppo aumenterebbe il rischio di morte per tutte le cause.

La giusta quantità di sonno

Dormire poco (meno di 7 ore per notte) o troppo (più di nove ore) per diversi anni di seguito si associa a maggior rischio di morte per tutte le cause, un rischio del 29% maggiore in media e del 32% in più per persone che passano col tempo dal dormire troppo al dormire troppo poco.

Nove traiettorie del sonno

Lo rivela uno studio su quasi 47 mila individui pubblicato su Jama Network Open e condotto da esperti della Vanderbilt University Medical Center, a Nashville in Tennessee. Sono state definite nove traiettorie del sonno in base alla variazione del sonno nell’arco di 5 anni tra l’arruolamento del partecipante e il periodo di monitoraggio che è durato in media 12 anni.

Lo studio

Nel corso dello studio sono stati registrati 13.579 decessi (4135 per malattie cardiovascolari, 3067 per cancro e 544 per malattie neurodegenerative). Rispetto alla traiettoria ottimale della durata del sonno mantenuta per i 5 anni di osservazione (un sonno sano di 7-9 ore a notte), le traiettorie subottimali (cioè ad esempio chi passa col tempo dal dormire poco al dormire troppo o viceversa) sono state associate a un rischio maggiore del 29% di mortalità per tutte le cause. Significa che mantenere un’igiene del sonno sana negli anni riduce il rischio di morte per qualunque causa.

Fonte Ansa