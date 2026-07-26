Il boom del peperoncino tra mercato globale e nuove tendenze alimentari

Il peperoncino non è più soltanto un ingrediente della tradizione culinaria, ma un comparto in forte espansione a livello globale. La crescita del mercato internazionale, l’aumento dei consumi in Italia e l’interesse verso varietà sempre più ricercate testimoniano un fenomeno che unisce agricoltura, gastronomia e cultura alimentare. A contribuire alla diffusione di questa conoscenza è anche il lavoro di esperti che valorizzano la straordinaria ricchezza aromatica del mondo del piccante, ben oltre la semplice intensità del gusto.

Non solo piccante: il peperoncino conquista consumatori e mercato mondiale

Il mercato mondiale del peperoncino continua a crescere, trainato dall’aumento dei consumi e dall’interesse sempre maggiore verso prodotti di qualità e nuove varietà. Anche in Italia il settore registra un’espansione significativa, mentre cresce la curiosità per le caratteristiche aromatiche e gastronomiche dei diversi tipi di peperoncino.

Un mercato in forte espansione

Il mercato mondiale del peperoncino ha raggiunto nel 2025 un valore di 4,8 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto ai 3,38 miliardi del 2019. Le stime ufficiali indicano che il comparto supererà i 5 miliardi di dollari già nel 2026, mantenendo una crescita costante con un tasso annuo composto (Cagr) del 5,9% fino a raggiungere 8,1 miliardi di dollari entro il 2034.

Crescono anche i consumi in Italia

Secondo le rilevazioni di Coldiretti, nell’ultimo decennio il consumo di peperoncino in Italia è aumentato del 56%, confermando un interesse sempre più diffuso verso questo ingrediente, apprezzato non solo per il gusto ma anche per la sua versatilità in cucina.

La divulgazione di Giuliana Polo

A raccontare l’evoluzione del settore è Giuliana Polo, esperta attiva a Celleno (Viterbo), che da oltre dieci anni coltiva e studia più di 100 varietà di peperoncini provenienti da tutti i continenti. È inoltre l’unica donna amministratrice di ChilliHeads Eu, una delle principali community internazionali dedicate alla cultura del piccante, che conta oltre 18.500 membri. Polo è anche autrice del saggio gastronomico La Dispensa di Giugiù – Legumi Piccanti, secondo volume della sua collana editoriale disponibile negli store online.

Oltre il piccante

«Il mondo dei peperoncini è ancora poco noto – afferma Giuliana Polo –. Non si tratta solo di piccantezza, ma di un universo di aromi e gusti straordinari che variano radicalmente per intensità». L’esperta sottolinea come varietà come Habanero e Fatalii offrano note fruttate, agrumate e molto intense, ideali per dare carattere a una zuppa di ceci, mentre Jalapeño e Ancho si distinguono per sentori dolci, affumicati e resinosi, capaci di accompagnare il sapore dei fagioli senza sovrastarlo.

Fonte Ansa