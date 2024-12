Natale si avvicina agrandi passi e come ogni anno, parenti e amici si ritroveranno per festeggiarlo. Quale occasione migliore per condividere un pasto tutti insieme? Chi saranno i veri protagonisti delle tavole di Natale?

I protagonisti della tavola di Natale: i formaggi Dop

I formaggi Dop protagonisti delle tavole di Natale ma anche come regalo gastronomico sotto l’albero. A sottolinearlo è ‘Think Milk Taste Europe, Be Smart‘, il progetto promosso dal settore lattiero-caseario di Alleanza delle Cooperative Italiane, realizzato da Confcooperative con il cofinanziamento della Commissione europea. Sono tante le ricette per mettere in risalto, dagli antipasti al primo, il sapore autentico di alcuni formaggi cooperativi presenti nel canale Instagram https://www.instagram.com/thinkmilk_tasteeu/.

Alcuni spunti

Per un aperitivo, ad esempio, che unisce al guscio crunchy un cuore morbido e filante, ci sono i sigari con pasta fillo, Provolone Valpadana Dop in versione dolce e miele, ma anche sfere di Grana Padano Dop o dei tortini al Parmigiano Reggiano Dop. E se a farla da padrone ci sono alcune delle Dop più blasonate come Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola o Asiago, ogni regione o parte d’Italia ha la propria specialità casearia locale, che parte dal Nord con il Bitto, lo Strachitunt, il Castelmagno per citarne solo alcuni, passando per il centro con la Casciotta d’Urbino, il Pecorino delle Balze Volterrane per approdare verso il sud con la Mozzarella di Bufala Campana, il Caciocavallo Silano e il Ragusano.

Valorizzare la cultura agroalimentare italiana

“Portare sulle tavole di Natale, in versione ricetta o degustazione, i formaggi della nostra tradizione casearia – spiega Giovanni Guarneri di Alleanza delle Cooperative – è un modo per valorizzare e portare avanti la cultura agroalimentare del nostro paese, nonché sostenere la creatività e la maestria, il territorio e le comunità che lavorano intorno al prodotto. Ecco, perché, quest’anno, con il progetto ‘Think Milk, Taste Europe, Be Smart’ abbiamo fatto in modo che lo spirito del Natale portasse con sé il sapore dei nostri formaggi cooperativi e delle nostre DOP, grazie alle quali va il merito di salvaguardare un patrimonio fatto di storie, pratiche antiche e identità distintive”.

Fonte Ansa