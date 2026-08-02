Granchio blu: continua l’emergenza nei mari italiani

L’emergenza granchio blu continua a mettere sotto pressione la pesca e l’acquacoltura italiane. Le temperature record aggravano le difficoltà per cozze e vongole, mentre il crostaceo invasivo mantiene una forte capacità di diffusione, soprattutto nell’Alto Adriatico. Il fenomeno interessa ormai ampi tratti delle coste italiane, alimentando una crisi che richiede nuove strategie. Tra le possibili risposte emerge la valorizzazione commerciale della specie, con prodotti pronti al consumo, per creare una filiera nazionale e ridurre i costi dello smaltimento.

La situazione

Le temperature record colpiscono duro produzioni di cozze, vongole di lagune, stagni e mare ma il granchio blu non ne risente e continua a diffondersi senza ostacoli. A confermarlo all’ANSA è Confcooperative Agroalimentare e Pesca, che segnala un peggioramento della crisi lungo tutta la costa, dall’Alto Adriatico al Tirreno, isole comprese, indicando però anche nuove contromisure messe in campo per arginarlo.

Le possibili soluzioni

A partire dai vasetti di polpa e chele di granchio blu a marchio italiano pronti all’uso annunciate dal Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, tra gli epicentri dell’emergenza, per dare vita a una promettente filiera. Si tratta di valorizzare un prodotto abbondantissimo ma di scarso interesse economico ed evitare sprechi di risorse pubbliche per lo smaltimento, andando incontro ai consumatori italiani, 6 su 7 invogliati ad assaggiarlo ma frenati dalla difficoltà di pulizia.

Le dichiarazioni

La crisi ha raggiunto livelli critici nei primi mesi del 2026. In Friuli-Venezia Giulia, in soli quattro mesi è stato pescato l’equivalente di tutto il 2025. Una presenza estesa al mare aperto fino a quattro miglia dalla costa. “Il Delta del Po è l’habitat perfetto per il ciclo riproduttivo del crostaceo”, spiega Giuseppe Castaldelli, dell’Università di Ferrara, precisando che il fenomeno non dipende solo dai cambiamenti climatici; la causa principale sta nella particolare ricchezza nutrizionale del Delta. Le correnti adriatiche alimentano il fitoplancton e i molluschi, cibo principale del granchio.

Fonte Ansa