"We Are" di Jon Batiste ha vinto il premio come Record of the Year. Olivia Rodrigo ha trionfato nella categoria Best New Artist e Lady Gaga in quella come Best Traditional Pop Vocal Album con Love for Sale in collaborazione con Tony Bennett

La MGM Grand Garden Arena di Las Vegas ha ospitato la sessantaquattresima edizione dei Grammy Awards 2022 tra premi, esibizioni spettacolari e outfit da sogno. Nessuno, inoltre, ha preso a schiaffi i conduttori, come avvenuto durante l’ultima notte degli Oscar.

A Jon Batiste il premio Album of the Year

Jon Batiste, presentatosi ai nastri di partenza con undici nomination, non ha disatteso le aspettative conquistando ben cinque statuette: Best American Roots Performance, Best American Roots Song, Best Score Soundtrack for Visual Media, Best Music Video e la più ambita Album of the Year.

Cascata di premi anche per il duo Silk Sonic, formato da Bruno Mars e Anderson .Paak, che ha fatto incetta di riconoscimenti grazie al brano Leave the Door Open che ha ottenuto quattro delle statuette più importanti della serata, ovvero Record of the Year, Song of the Year, Best R&B Performance e Best R&B Song.

Protagonista femminile Olivia Rodrigo che ha messo in bacheca altri premi prestigiosi: Best New Artist, Best Pop Solo Performance e Best Pop Vocal Album.

Lady Gaga ha trionfato grazie a Love for Sale con Tony Bennett nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album, tre vittorie per i Foo Fighters, mentre Doja Cat e SZA hanno avuto la meglio con il duetto Kiss Me More nella categoria Best Pop Duo/Group Performance.

One of my favourite songs off the album and this final moment made me well up. #ladygaga #GRAMMYs pic.twitter.com/3AKz4TSqVz — Jac (@JacNorris) April 4, 2022

L’intervento di Zelensky ai Grammy

Nel corso della cerimonia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto con con un videomessaggio: “Riempite il silenzio con la vostra musica. Riempitela oggi, raccontate la nostra storia. Sosteneteci in tutti i modi che potete. In qualsiasi modo, ma non il silenzio. E allora la pace arriverà”.

L’elenco dei vincitori

Ecco la lista dei vincitori nelle categorie principali [qui la lista completa di vincitori e nominati, ndr]:

Record of the Year : Leave the Door Open dei Silk Sonic

: Leave the Door Open dei Silk Sonic Album of the Year : We Are di Jon Batiste

: We Are di Jon Batiste Song of the Year : Leave the Door Open dei Silk Sonic

: Leave the Door Open dei Silk Sonic Best New Artist : Olivia Rodrigo

: Olivia Rodrigo Best Music Video : Freedom di Jon Batiste

: Freedom di Jon Batiste Best Pop Solo Performance : Drivers License di Olivia Rodrigo

: Drivers License di Olivia Rodrigo Best Pop Duo/Group Performance : Kiss Me More di Doja Cat featuring SZA

: Kiss Me More di Doja Cat featuring SZA Best Traditional Pop Vocal Album : Love for Sale di Tony Bennett e Lady Gaga

: Love for Sale di Tony Bennett e Lady Gaga Best Pop Vocal Album : Sour di Olivia Rodrigo

: Sour di Olivia Rodrigo Best Dance/Electronic Recording : Alive dei Rüfüs Du Sol

: Alive dei Rüfüs Du Sol Best Rock Performance : Making a Fire dei Foo Fighters

: Making a Fire dei Foo Fighters Best Rock Song : Waiting on a War dei Foo Fighters

: Waiting on a War dei Foo Fighters Best Rock Album : Medicine at Midnight dei Foo Figthers

: Medicine at Midnight dei Foo Figthers Best R&B Performance : Leave the Door Open dei Silk Sonic e Pick Up Your Feelings di Jazmine Sullivan

: Leave the Door Open dei Silk Sonic e Pick Up Your Feelings di Jazmine Sullivan Best R&B Song : Leave the Door Open dei Silk Sonic

: Leave the Door Open dei Silk Sonic Best R&B Album : Heaux Tales di azmine Sullivan

: Heaux Tales di azmine Sullivan Best Rap Album : Call Me If You Get Lost di Tyler, the Creator

: Call Me If You Get Lost di Tyler, the Creator Best Country Album : Starting Over di Chris Stapleton

: Starting Over di Chris Stapleton Best Latin Pop Album: Mendó di Alex Cuva

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.