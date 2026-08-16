Gorizia: la prima città d’Italia per la disponibilità di spazi verdi fruibili

Il verde urbano diventa uno dei principali punti di forza di Gorizia, che conquista il primo posto in Italia per disponibilità di spazi verdi fruibili. I dati ufficiali Istat, rielaborati da Openpolis e dal Sole 24 Ore, fotografano una città particolarmente attenta alla sostenibilità e alla qualità della vita. Il capoluogo isontino eccelle soprattutto nella disponibilità di verde destinato ai minori, ma si distingue anche considerando l’intera popolazione residente, con valori nettamente superiori alla media nazionale.

Il riconoscimento

“Gorizia è sempre più bella, accogliente e verde, ricca di spazi: la graduatoria nazionale ci premia meritatamente”. Lo ha dichiarato il sindaco Rodolfo Ziberna, commentando il primato nazionale della città per superficie di verde fruibile. I dati ufficiali Istat, rielaborati da Openpolis e dal Sole 24 Ore, certificano la leadership di Gorizia in Italia per sostenibilità urbana e qualità della vita.

L’analisi

L’analisi pone il capoluogo isontino al primo posto in Italia per verde fruibile per minore. La città vanta oltre 1.000 m² di spazi verdi per ciascun residente sotto i 18 anni. Restando in Fvg, Pordenone si classifica seconda a livello nazionale con 705 m² per minore. Il primato goriziano si estende alla popolazione totale: le rilevazioni del Sole 24 Ore/Istat indicano Gorizia ai vertici nazionali per verde urbano fruibile pro capite. La città offre tra i 138 e i 140 m² di verde per abitante, contro una media nazionale di 22 m². Pordenone — già designata Capitale Italiana della Cultura 2027 – si posiziona stabilmente tra le prime dieci città italiane con circa 110 m² per abitante, confermando l’eccellenza del Friuli-Venezia Giulia. La città sull’Isonzo dispone inoltre di numerosi parchi e aree verdi, tra cui la Valletta del Corno, il parco Coronini, quello del Castello, del Municipio e dell’Isonzo, oltre ai Giardini di Corso Verdi e al Parco della Rimembranza.

Fonte Ansa