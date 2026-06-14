Giovani agricoltori e nuova Pac: a Roma un confronto sul futuro del settore

La futura Politica agricola comune al centro del dibattito promosso nell’ambito del progetto CapGen, cofinanziato dalla Direzione generale Agricoltura dell’Unione europea. L’incontro, in programma domani a Palazzo della Valle, riunirà istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo agricolo per riflettere sulle sfide del ricambio generazionale, della competitività delle imprese under 40 e sulle politiche necessarie a sostenere il settore in un contesto segnato da crisi globali ed emergenza demografica.

L’incontro

Immaginare una Politica agricola comune futura capace di dare continuità alle imprese under 40: questo l’obiettivo centrale del dibattito organizzato domani alle 12.00, a Palazzo della Valle a Roma, nell’ambito del progetto CappGen cofinanziato dalla Direzione generale agricoltura dell’Ue di cui ANSA è capofila, in collaborazione con Confagricoltura e con i giovani di Confagri, Anga.

Gli obiettivi

L’incontro sarà volto ad approfondire le prospettive e le sfide attuali della Pac, con il contributo di esperti e rappresentanti istituzionali. Il dibattito affronterà le problematiche che oggi rendono il settore primario non solo non abbastanza attrattivo per i primi insediamenti, quanto piuttosto stabile nell’offrire prospettive di sviluppo a quanti già sono coinvolti nel comparto. L’approfondimento, infatti si propone di sfatare il mito bucolico del ritorno alla terra, con un taglio non solo tecnico ma sopratutto politico. Numerosi gli spunti di riflessione per provare a immaginare una futura Pac capace di sostenere gli agricoltori in un contesto di policrisi globale ed emergenza demografica in Europa. Tra gli interventi quello di Marion Picot, Secretary General CEJA-Consiglio Europeo Giovani Agricoltori, per le ultime novità in ambito istituzionale europeo.

I partecipanti

Prendono parte al dibattito Giovanni Gioia, presidente Giovani di Confagricoltura-ANGA; Paola Giovannini Pasti, presidente Confagricoltura Donna; Alfonso Pascale, Rete Fattorie Sociali; Cristina Tinelli, direttore Relazioni Ue e Internazionali Confagricoltura; Vincenzo Lenucci, direttore Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari e Centro Studi Confagricoltura; Davide Bolzoni, Project manager progetto CapGen per ANSA.

Fonte Ansa