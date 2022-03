Giornata Mondiale Sindrome di Down: la diretta dell’evento di “Haters e piccoli eroi”

Al via stamattina la diretta dell’evento “Haters e piccoli eroi”. Il protagonista sarà Valerio Catoia, ragazzo con sindrome di Down, alfiere della Repubblica e poliziotto ad honorem, che ha saputo abbattere le barriere grazie alle sue doti sportive, divenendo testimonial della Polizia Postale per la campagna contro il cyberbullismo

Il 21 marzo sarà la Giornata Mondiale Sindrome di Down. Il tema scelto quest’anno è “Inclusion Means” per raccontare storie di inclusione che vedono come protagonisti queste ragazze e questi ragazzi speciali. Nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione con i nostri amici di AIPD sezione di ROMA ONLUS, vi porteremo a conoscere alcune delle loro storie, le loro famiglie e le associazioni che li sostengono nel quotidiano.

Il primo appuntamento è per questa mattina, 17 marzo, ore 10.30, per seguire su questa pagina la diretta dell’evento “Haters e piccoli eroi”. Il protagonista sarà Valerio Catoia, ragazzo con sindrome di Down, alfiere della Repubblica e poliziotto ad honorem, che ha saputo abbattere le barriere grazie alle sue doti sportive, divenendo testimonial della Polizia Postale per la campagna contro il cyberbullismo.

